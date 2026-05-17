Фінал "Євробачення": як виступила Румунія, яку критикували за пісню-провокацію

Фінал "Євробачення-2026" був щедрим на яскраві виступи. Одним з найбільш обговорюваних номерів вечора став виступ Румунії, яку цього року представляла Alexandra Căpitănescu з провокативною піснею "Choke Me".

РБК-Україна розповідає, яким був номер артистки та чому навколо її композиції спалахнули суперечки ще до старту конкурсу.

Яким був виступ Румунії

На сцену у Відні Alexandra вийшла разом із повноцінним рок-бендом і буквально "розірвала" зал.

Виступ поєднав одразу кілька жанрів - ню-метал, електро, рок і навіть оперні вокальні вставки. Постановка була побудована навколо хаосу, внутрішньої боротьби та емоційного вибуху. У якийсь момент номер більше нагадував великий альтернативний рок-концерт.

Особливу увагу привернув образ співачки. Alexandra з’явилася у зухвалому сценічному костюмі з темною естетикою та агресивним макіяжем. Виступ приніс Румунії 3 місце на "Євробаченні".

Чому пісню Румунії критикували ще до "Євробачення"

Повернення Румунії на конкурс після дворічної паузи одразу стало гучним. Але ще більше шуму наробила сама конкурсна пісня "Choke Me".

У мережі активно сперечалися через назву треку та окремі рядки на кшталт "I want you to choke me" і "make my lungs explode". Частина користувачів соцмереж та активістів заявила, що композиція може "романтизувати насильство" або токсичні стосунки. Через це в соцмережах навіть почали з’являтися заклики дискваліфікувати пісню з конкурсу.

Ситуація дійшла до того, що румунському мовнику TVR довелося окремо пояснювати сенс номера. Там наголосили, що текст має метафоричний характер і розповідає про внутрішній тиск, страхи та психологічне виснаження, а не про буквальне насильство.

Сама артистка теж неодноразово коментувала хвилю критики. Співачка заявляла, що категорично виступає проти насильства, а пісня для неї - це історія про емоційний стан людини, яку "душать" власні переживання, самокритика та страх не виправдати очікування.

Що відомо про Alexandra Căpitănescu

Співачка народилася у місті Галац і ще з дитинства поєднувала музику з любов’ю до науки. Попри стрімкий розвиток музичної кар’єри, співачка навчається у магістратурі на факультеті медичної фізики у Бухаресті.

Широку популярність артистка отримала після перемоги у шоу "The Voice of Romania" у 2023 році. Саме тоді її помітили завдяки сильному рок-вокалу та незвичному стилю.

Після перемоги Alexandra випустила дебютний EP, почала гастролювати Румунією та навіть долучилася до фолк-метал гурту E-an-na.