Екс-учасниця "Холостяка" про досвід боротьби з раком і втрату зору: "Мучишся від пекельного болю"

В інтерв'ю РБК-Україна майбутня етнологиня розповіла про боротьбу з раком щитоподібної залози, проблеми із зором та тривожністю, які змінили її ставлення до життя.

"Непрості обставини мого життя, повʼязані зі здоровʼям, навчили мене любити життя та цінувати те, що ти маєш станом на зараз, як би банально це не звучало", -зізналася Віточка.

За словами екс-учасниці шоу, справжнє розуміння цінності життя приходить лише тоді, коли стикаєшся з реальними загрозами для нього.

"Більшість наших проблем, які ми маємо звичку драматизувати, - часто взагалі не варті нервів. Коли ти перестаєш бачити світ довкола чи прощаєшся з життям, задихаючись на лікарняному ліжку, тоді всі ці незначні негаразди відходять на задній план, а єдине, що ти хочеш зараз - це жити і мати можливість бачити цей чудесний світ довкола на власні очі", - розповіла вона.

Віточка з "Холостяка" показала себе в лікарні (скріншот)

Віточка пригадала, що найважчим під час лікування було прийняти нову реальність і свою тимчасову безпорадність.

“Найбільший виклик - усвідомити та прийняти, що життя ніколи не буде таким, яке воно було до хвороби. А ще розуміння, що є періоди в житті, коли ти абсолютно безпомічна і маєш залежати від допомоги інших людей", - поділилася дівчина.

Вона розповіла, що під час лікування втратила можливість бачити і змушена була просити допомоги навіть у незнайомців.

"Коли я лежала у лікарні з хворобою очей, мені буквально доводилося просити чужих людей, аби вони довели мене до палати, бо я нічого не бачила. І це важко прийняти. Бо ще кілька днів тому ти була повна енергії, будувала плани на життя, а вже за мить - ти мучишся від пекельного болю і молишся на лікарів, аби зір повернувся, а страждання минули", - згадала Зварич.

Віточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Майбутня етнологиня також зізналася, що навіть після ремісії відчуває постійний страх, адже хвороба може повернутися будь-якої миті.

"Ще один виклик, який живить мій тривожний стан, - це жити у постійному страху, бо будь-коли хвороба може повернутися", - сказала вона.

Попри всі пережиті труднощі, Віточка надихає інших своєю стійкістю та оптимізмом. Вона звернулася до людей, які нині борються із подібними викликами.

"Шукайте найкращих лікарів, не покладайте рук і завжди вірте в ремісію довжиною в життя. Ви значно сильніші, ніж думаєте про себе", - порадила волонтерка.