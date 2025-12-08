Екс-лідерка вітчизняного тенісу зіграла вперше за півроку: який результат

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 155) успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 125 у французькому Ліможі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
WTA 125 Лімож. 1/16 фіналу
Ангеліна Калініна (Україна) – Катінка Дайхманн (Ліхтенштейн) – 6:2, 6:2
У стартовому раунді Калініна впевнено переграла представницю Ліхтенштейну Катінку Дайхманн (WTA 222). Українка віддала суперниці лише чотири гейми. Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин.
Це була друга зустріч тенісисток. Раніше вони перетиналися в 2018 році на US Open – тоді Калініна теж вийшла переможницею, після того, як суперниця знялася за рахунку 1:1 у сетах.
Матч у Ліможі став першим для українки з червня. Тоді Калініна не змогла дограти поєдинок на турнірі WTA 125 у Барі. Згодом вона потрапила до основної сітки "Вімблдону"-2025, однак також відмовилася від участі. Після того вона пропустила всі інші турніри 2025 року. Причин такого тривалого простою українка публічно не пояснювала.
У червні тенісистка балансувала на межі першої сотні світового рейтингу, проте перерва негативно сказалася на її позиції в списку. Зараз Ангеліна займає 155-те місце.
У 1/8 фіналу українка зіграє з британською тенісисткою Сонай Картал (WTA 69).
Турнір в Ліможі проходить з 8 по 14 грудня. Для Калініної це буде третя участь у змаганні в цьому французькому місті.
У 2022 році українка здобула тут перемогу. У фіналі в трисетовому поєдинку вона здолала данку Клару Таусон. Наразі це єдина перемога на змаганнях рівня WTA в її кар'єрі.
28-річна тенісистка народилася в Новій Каховці Херсонської області. За свою кар'єру Калініна здобула 18 титулів на рівні ITF та один – WTA.
Найбільші досягнення вона мала на юніорському рівні:
На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25 місце (травень 2023 року).
У 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці.
