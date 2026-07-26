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Джошуа переміг Пренгу нокаутом попри падіння в першому раунді

02:16 26.07.2026 Нд
2 хв
У першому раунді британець двічі побував у нокдауні
aimg Катерина Коваль
Джошуа переміг Пренгу нокаутом попри падіння в першому раунді Фото: Ентоні Джошуа здобув чергову перемогу в кар'єрі (x.com/DAZNBoxing)
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У Джидді Ентоні Джошуа переміг албанського боксера Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді попри те, що сам двічі опинявся в нокдауні на початку бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.

Як проходив бій

Поєдинок відбувся у суботу, 25 липня, на арені Jeddah Superdome в Ер-Ріяді під егідою Туркі Аль-Шейха. Головною подією вечора став бій у суперважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та албанським боксером Крістіаном Пренгою.

Початок здивував уболівальників - Джошуа двічі побував у нокдауні вже в першому раунді. Однак британець швидко відновився і переломив хід бою: у другому раунді почав діяти першим номером, притиснув суперника до канатів і серією ударів відправив його в нокаут - Пренга не зміг піднятися.

Що далі для Джошуа

Ентоні Джошуа у 2017 році нокаутував Володимира Кличка, однак згодом двічі програв Олександру Усику. Наразі британець тренується в таборі Усика під керівництвом українського фахівця Єгора Голуба.

Очікується, що у разі перемоги Джошуа наприкінці року може провести гучний бій проти іншого британського супертяжа - Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, в андеркарді цього шоу свій другий бій у професіоналах провів олімпійський чемпіон з України Олександр Хижняк, який зустрівся з французом Ленні Патрачем.

Раніше ми повідомляли, що Хижняк пройшов процедуру зважування і виявився легшим за суперника.

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