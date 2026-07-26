Джошуа переміг Пренгу нокаутом попри падіння в першому раунді

У Джидді Ентоні Джошуа переміг албанського боксера Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді попри те, що сам двічі опинявся в нокдауні на початку бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing .

Як проходив бій

Поєдинок відбувся у суботу, 25 липня, на арені Jeddah Superdome в Ер-Ріяді під егідою Туркі Аль-Шейха. Головною подією вечора став бій у суперважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та албанським боксером Крістіаном Пренгою.

Початок здивував уболівальників - Джошуа двічі побував у нокдауні вже в першому раунді. Однак британець швидко відновився і переломив хід бою: у другому раунді почав діяти першим номером, притиснув суперника до канатів і серією ударів відправив його в нокаут - Пренга не зміг піднятися.

Що далі для Джошуа

Ентоні Джошуа у 2017 році нокаутував Володимира Кличка, однак згодом двічі програв Олександру Усику. Наразі британець тренується в таборі Усика під керівництвом українського фахівця Єгора Голуба.

Очікується, що у разі перемоги Джошуа наприкінці року може провести гучний бій проти іншого британського супертяжа - Тайсона Ф'юрі.