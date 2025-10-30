"Думала, що він так робить із кожною": учасниця "Холостяка" зізналася, чим її вразив Цимбалюк

Що учасниця "Холостяка" розповіла про Цимбалюка

Наталія вперше побачила Тараса на зйомках серіалу, які відбувалися в частині, це вона працює. І на проект вона пішла виключно тому, що його героєм став саме він.

Втім, Наталія усвідомлювала факт конкуренції, адже за серце Цимбалюка прийшли змагатися одразу 25 дівчат. Але саме її Тарас особисто провів до зали з іншими учасницями після щемливого знайомства.

"Я розуміла, що приходжу не одна і що я не з категорії "модельних" учасниць. Тому очікувала просто коректного, ввічливого першого контакту, без особливих жестів уваги. Але мене справді здивувало те, що він особисто провів мене до вітальні, де вже були інші дівчата", - зізналася інспекторка.

Наталія і Цимбалюк (фото: прес-служба)

"Спочатку я думала, що він так робить із кожною, але коли в перервах учасниці самі почали питати: "А чого він тебе провів?", стало зрозуміло, що це було тільки щодо мене. І це був момент, коли я вперше подумала: "Можливо, я тут не зовсім випадково", - додала вона.

На проекті, зізналася Наталія, вона не забороняла собі мріяти. Вона уявляла себе в фіналі, але вирішила піти з проекту, адже переживала втрату колег-рятувальників, які загинули під час однієї з ракетних атак.

"Вже сам факт, що я туди потрапила, для мене був перемогою. Чесно кажучи я була певна, що потрапити на першу вечірку - майже з розряду фантастики", - сказала учасниця та зазначила, що не шкодує про своє рішення піти з реаліті.