"Дивні дива" повертаються: чим здивує 5 сезон та коли вийдуть усі серії

Коли вийдуть усі серії 5 сезону "Дивних див"

Прем'єра проходитиме в декілька етапів. В Україні перші 4 епізоди можна буде побачити на Netflix з 27 листопада.

Друга частина серіалу, а саме епізоди 5-7, вийде 26 грудня 2025 року. А фінальна 8 серія буде доступна до перегляду вже 1 січня 2026-го.



Чим вразить сюжет 5 сезону

Восени 1987 року Хоукінс потерпає від наслідків відкриття воріт, а герої об'єднуються, щоб знайти та знищити Векну. Ворог небезпечніший за все, з чим герої стикалися раніше.

Місію ускладнює уряд, який запровадив карантин та посилив пошуки Одинадцятої, яка змушена переховуватися. Тим часом річниця зникнення Вілла повертає знайомий страх.

Фінальна битва стає неминучою. Щоб подолати жахіття, героям знадобиться повна команда в останньому спільному протистоянні.

Сценаристи обіцяють несподівані повороти та емоційні сцени. Глядачі дізнаються більше про природу Зворотного світу, героїв і фінальну долю кожного з них.



Актори 5 сезону "Дивних див"

На екран повертаються улюблені та добре знайомі обличчя.

Міллі Боббі Браун (Одинадцята)

Вінна Рейдер (Джойс)

Девід Гарбор (Джим Хоппер)

Фінн Вольфґард (Майк)

Ґейтен Матараццо (Дастін)

Калеб МакЛафлін (Лукас)

Ноа Шнапп (Вілл)

Седі Сінк (Макс)

До них також приєднаються нові актори, персонажі яких внесуть інтригу та розширять всесвіт серіалу. Серед таких - Лінда Гемілтон, Нелл Фішер, Джейк Коннеллі та Алекс Бро.

Що відомо про акторський склад "Дивних див" (кадр з серіалу)

Чому 5 сезон буде фінальним

Творці серіалу Метт і Росс Даффер від початку планували завершити історію після п'ятого сезону.

Продюсер Шон Леві також розповідав, що вони хотіли завершити серіал гідно, із чітким закінченням сюжетних ліній та повноцінним фіналом.

Цей сезон стане кульмінацією історії відомих героїв, але не виключено, що можуть з'явитися спін-оффи в межах цього всесвіту.