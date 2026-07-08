Денисенко розкрила головне правило у вихованні сина: "Часто ставлю йому одне запитання"

Про це зірка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Для акторки головним у материнстві є не суворі правила чи досягнення дитини, а емоційна близькість.

Вона зізналася, що часто ставить синові одне й те саме запитання.

"Я навіть часто його запитую: "Чи достатньо тобі любові?". І інколи він відповідає: "Ні, я хочу ще більше". Тоді я просто починаю його заціловувати", - розповіла артистка.

За словами акторки, саме робота з психологом допомогла їй краще зрозуміти, як формується дитяча психіка.

Вона переконана, що багато внутрішніх травм виникають не через "поганих" батьків, а через брак емоційної близькості та спільно проведеного часу.

Наталка Денисенко із сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Саме тому сьогодні Наталка намагається приділяти синові максимум уваги й бути поруч із ним не лише фізично, а й емоційно.

"Для мене в пріоритеті - якісно проведений час із дитиною, емоційна близькість, любов не тільки на словах, а й через присутність", - пояснила вона.

Зірка також поділилася, що її син має особливий характер, тому у вихованні вона намагається бути особливо уважною до його почуттів.

"Мій синочок дуже чутливий. Він досить закритий у своїх емоціях, тому до нього потрібен особливий підхід. Він у мене чоловік із характером", - додала Денисенко.