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Денисенко розкрила головне правило у вихованні сина: "Часто ставлю йому одне запитання"

14:06 08.07.2026 Ср
2 хв
Акторка пояснила, як досвід роботи з психологом змінив її погляд на виховання дітей
aimg Іванна Пашкевич
Денисенко розкрила головне правило у вихованні сина: "Часто ставлю йому одне запитання" Наталка Денисенко із сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Українська акторка Наталка Денисенко відверто розповіла, що вважає найважливішим у вихованні сина Андрія.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

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Для акторки головним у материнстві є не суворі правила чи досягнення дитини, а емоційна близькість.

Вона зізналася, що часто ставить синові одне й те саме запитання.

"Я навіть часто його запитую: "Чи достатньо тобі любові?". І інколи він відповідає: "Ні, я хочу ще більше". Тоді я просто починаю його заціловувати", - розповіла артистка.

За словами акторки, саме робота з психологом допомогла їй краще зрозуміти, як формується дитяча психіка.

Вона переконана, що багато внутрішніх травм виникають не через "поганих" батьків, а через брак емоційної близькості та спільно проведеного часу.

Денисенко розкрила головне правило у вихованні сина: &quot;Часто ставлю йому одне запитання&quot;Наталка Денисенко із сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Саме тому сьогодні Наталка намагається приділяти синові максимум уваги й бути поруч із ним не лише фізично, а й емоційно.

"Для мене в пріоритеті - якісно проведений час із дитиною, емоційна близькість, любов не тільки на словах, а й через присутність", - пояснила вона.

Зірка також поділилася, що її син має особливий характер, тому у вихованні вона намагається бути особливо уважною до його почуттів.

"Мій синочок дуже чутливий. Він досить закритий у своїх емоціях, тому до нього потрібен особливий підхід. Він у мене чоловік із характером", - додала Денисенко.

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