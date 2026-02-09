Чому Україна залишилася без фіналу Олімпіади-2026: Марусяк роповів правду

Провал чи успіх: як виступили українці на нормальному трампліні

У понеділок, 9 лютого, відбувся основний етап змагань серед чоловіків на трампліні HS 107.

Для продовження боротьби за медалі українцям необхідно було увійти до списку 30 найкращих спортсменів.

Проте за результатами першої спроби "синьо-жовті" не змогли пробитися до вирішального раунду.

Найкращий результат серед наших співвітчизників показав Євген Марусяк. Його стрибок на 99 метрів судді оцінили у 113.6 бала, що дозволило йому посісти 42-ге місце.

Це стало четвертим найвищим показником у цій дисципліні за всю історію участі

України на Олімпіадах та найкращим виступом українських стрибунів за останні 28 років (з моменту Ігор-1998).

Інший представник України, Віталій Калініченко, виконав стрибок на 94.5 метри (104.5 бала) та завершив змагання на 49-й позиції.

"Я був у шоці": Марусяк незадоволений суддівством

Після виступу лідер української збірної Євген Марусяк не приховував розчарування оцінками за техніку виконання.

За словами спортсмена, він розраховував на вищі бали, оскільки деякі суперники з меншою дистанцією стрибка опинилися вище у протоколі.

"Мені поставили якусь таку техніку незрозумілу, що я був в шоці - 45 балів. Можливо, були огріхи на приземленні, але не настільки суттєві. Дивлюся - шансів на топ-30 немає, бо всі стрибають на високому рівні", - зазначив Марусяк у коментарі для сайту "Суспільне Спорт".

Підсумки раунду та розклад наступних стартів

Переможцем основної стадії став представник Німеччини Філіп Раймунд, який набрав 135.6 бала.

Олімпіада-2026. Стрибки з трампліна (чоловіки, нормальний трамплін):

Філіп Раймунд (Німеччина) - 135.6 Валентен Фобер (Франція) - 134.6 Крістоф Сундаль (Норвегія) - 132.9

...

42. Євген Марусяк (Україна) - 113.6

49. Віталій Калініченко (Україна) - 104.5

Шанс на реванш українські літаючий лижники матимуть уже наприкінці тижня. Наступний вихід Марусяка та Калініченка на олімпійську арену заплановано на суботу, 14 лютого.

Цього разу спортсмени змагатимуться на великому трампліні. Пряма трансляція розпочнеться о 19:45 за київським часом на ресурсах "Суспільне Спорт".