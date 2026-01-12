UA

Чоловіча збірна України втрималася у десятці Кубка націй: підсумки Обергофа

Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Обергофі (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Обергофі завершився двома заліковими гонками Кубка націй. Чоловіча збірна України зберегла десяту позицію, мінімально випереджаючи Фінляндію.

Про те, хто переміг та на яких місцях фінішували українки – розповідає РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Успіх Мандзина та підсумки спринту

Українська чоловіча команда завершила виступи на німецькій трасі в Обергофі, де в межах програми відбулися дві дисципліни, що йдуть до заліку Кубка націй: спринтерська гонка та класична естафета.

Найбільш результативним стартом для "синьо-жовтих" став спринт. Завдяки виступам атлетів збірна поповнила скарбничку на 324 пункти.

Головним героєм дисципліни став Віталій Мандзин - біатлоніст продемонстрував свій найкращий показник у поточному сезоні, фінішувавши на 15-й позиції.

В естафеті українська четвірка продемонструвала 14-й результат. Цей виступ додав до загального рейтингу ще 180 очок.

Ситуація у турнірній таблиці

За результатами проведених стартів Україна продовжує замикати топ-10 кращих збірних світу. Наразі в активі нашої команди 2340 балів.

Боротьба за збереження місця у десятці залишається гострою: відрив від збірної Фінляндії, яка посідає 11-ту сходинку, становить лише чотири очки.

У верхній частині таблиці домінує Норвегія, яка відірвалася від французів майже на 300 пунктів. Трійку лідерів замикає Швеція.

Топ-10 Кубка націй (чоловіки):

  1. Норвегія - 3839 очок
  2. Франція - 3547
  3. Швеція - 3433
  4. Німеччина - 3208
  5. Італія - 2975
  6. США - 2758
  7. Чехія - 2707
  8. Швейцарія - 2465
  9. Словенія - 2344
  10. Україна - 2340

Анонс наступних стартів

Біатлонний сезон продовжиться вже за кілька днів у Рупольдингу. П'ятий етап Кубка світу стартує 14 січня і триватиме до 18 січня включно. Глядачі побачать ще один раунд естафет, спринти, а також гонки переслідування.

