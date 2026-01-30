UA

"Була шокована". Вагітна Інна Бєлєнь зізналася, чому боялася народження доньки

Інна Бєлєнь була шокована, коли дізналася стать первістка (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Переможниця "Холостяка-13" та блогерка Інна Бєлєнь відверто розповіла про свої емоції після того, як дізналася стать дитини. Спершу майбутня мама була шокована і навіть хвилювалася.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Бєлєнь.

Чому Бєлєнь боялася народження доньки

Блогерка опублікувала серію зворушливих фото з нареченим Іваном та зізналася, що очікувала на появу хлопчика. Водночас коханий був готовий до будь-якого варіанту, але відчував, що буде саме донечка.

"Коли ми з Ванею говорили про стать нашої дитини, я чесно казала: я завжди уявляла, що першою буде хлопчик. І навіть уявляла варіанти, що у мене будуть тільки сини. Мабуть, тому що я була старшою сестрою і всередині завжди хотілося мати ще старшого брата", - розповіла вона.

Коли Бєлєнь побачила рожевий дим, вона була шокована. Дівчинка стала для неї "дзеркалом" і викликом - навчитися бути ніжнішою, не жити постійно в "чоловічих енергіях", не тягнути все на собі й не доводити світові, що може все сама

"В моїй голові був зовсім інший порядок, інший план. І як я навчу її, якщо у мене самої з цим проблеми? Я з тим сталевим характером, який не так легко відпускає контроль. І, чесно, я трохи злякалася", - зізналася вона.

 Інна Бєлєнь з нареченим (фото: instagram.com/innka_belen)​​​​​​​

Зараз блогерка поступово сприймає майбутнє материнство як подарунок.

"Це мій шлях навчитися обирати себе, бути мʼякшою, ніжнішою, живішою. Я була старшою сестрою і завжди мріяла про старшого брата. Ну що ж, значить, зробимо маленьку паузу між сестричкою і братиком. Ми дуже чекаємо на тебе, наша дівчинко", - підсумувала вона.

Що відомо про заручини Інни Бєлєнь

Переможниця "Холостяка" з Тереном наприкінці грудня 2025 року оголосила, що виходить заміж. Обранцем став чоловік, з яким вона навчалася в школі. Пара хоче розписатися, а потім повінчатися влітку.

Про вагітність блогерка розповіла на постшоу 14 сезону "Холостяка". Тоді вона з'явилася на публіці з округлим животиком та зізналася, що первісток з'явиться вже у квітні.

