Блогерка Маремуха зізналась, як пологи вплинули на її здоров'я: "Були нетримання"

Як пологи вплинули на здоров'я Маремухи

За словами моделі, після пологів у неї виникло опущення передньої стінки матки та проблеми з нетриманням.

Водночас вона наголосила, що подібні випадки трапляються у багатьох жінок, проте більшість соромляться про це говорити.

"Сьогодні я пройшла першу процедуру лазерного вагінального лікування… Після пологів іноді трапляється нетримання під час сміху чи стрибків. Це нормальна проблема після пологів, і її можна вирішувати. Сподіваюся, мій досвід стане комусь корисним і підтримає тих, хто також шукає відповіді", - зазначила Маремуха.

Також зірка повідомила, що їй вдалося суттєво підняти рівень заліза після тривалого лікування.

Як пологи вплинули на здоров'я Маремухи (скріншот)

Вона наголосила, що на цей результат чекала давно і тепер почувається набагато краще.

За словами Вікторії, через місяць вона має пройти повторний огляд і тоді поділиться результатами терапії.

"Я пів року його пила, міняла препарати, а виріс він з 7 на 17. Нарешті - до побачення, залізодефіцит!" - написала модель.

Нагадаємо, Вікторія прославилася завдяки участі у другому сезоні проєкту "Супермодель по-українськи", де зуміла дійти до фіналу та здобула друге місце.

Згодом дівчина з’явилася в серіаліті "Київ вдень та вночі", зігравши саму себе, а пізніше успішно пройшла кастинг і отримала роботу телеведучої на каналі "Україна".

У червні 2021 року Маремуха стала дружиною французького бізнесмена Луї, від якого згодом народила сина.

Вікторія Маремуха з чоловіком та сином (фото: instagram.com/vicky_mare)