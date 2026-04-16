Битви з двома чемпіонами: Україна дізналася суперників на юнацькому Євро-2026

16 квітня у валлійському Рексемі, у будівлі місцевого університету, відбулося жеребкування фінальної частини юнацького Євро-2026 (U-19). Своїх суперників отримала і збірна України.
З ким зіграють "синьо-жовті" – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
За підсумками жеребкування вісім найсильніших збірних Європи були розподілені на два квартети. Україна потрапила до групи B, де зіграє проти Італії, Сербії та Хорватії. Для виходу у півфінал підопічним Дмитра Михайленка необхідно посісти одне з перших двох місць.
Підсумки жеребкування
Україна має славну історію на цьому рівні: "золото" 2009 року та три бронзові нагороди (2004, 2018, 2024). На минулому турнірі наша команда зупинилися лише за крок до фіналу, мінімально поступившись французам (0:1)
Хорватія: Найвищим досягненням "картатих" на юнацьких Євро є "бронза" (1998, 2003). Загалом хорвати шість разів пробивалися до фінальної стадії, а з українською збірною на цьому рівні ще не перетиналися.
Сербія: У 2013 році серби підняли над головою чемпіонський кубок, здолавши у фіналі Францію. Також в їхньому активі чотири виходи до півфіналу. Статистика очних зустрічей на боці України: у п'яти поєдинках на Євро "синьо-жовті" здобули дві перемоги, а ще три гри завершилися внічию.
Італія: Грізний суперник із двома титулами чемпіонів (2003, 2023) та трьома срібними нагородами. Попри зірковий статус італійців, українці мають успішний досвід боротьби з ними: дві перемоги у п'яти матчах, зокрема звитяга в останній зустрічі у липні 2024 року.
Фінальна стадія Євро-2026 пройде в Уельсі з 28 червня по 11 липня. Окрім боротьби за титул, турнір має стратегічне значення: найкращі команди отримають прямі путівки на молодіжний чемпіонат світу-2027, що прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.
