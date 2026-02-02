"Біль не зменшиться": дочка і друзі Кузьми розчулили спогадами в роковини його загибелі

Щемливі спогади про Скрябіна

Дочка артиста, косметологиня Марія-Барбара, опублікувала спільний знімок із батьком, зроблений у США.

"Стільки років пройшло… А такий біль ніколи не зменшиться. Вірю, що ти завжди зі мною", - написала вона.

Донька Кузьми розчулила словами про тата (скриншот)

Радіоведуча Юлія Карпова оприлюднила текст-спогад про дружбу з музикантом та розповіла про той ранок, коли дізналася про трагедію.

"Так чітко памʼятаю смак зірваного у кров голосу, коли звищалась від ранкових новин. Уже 11 років, як памʼятаю. "Юльчик, маленька!", - кричав щоразу і обнімав з усіх сил. Зустрічались "на годинку" і випадали з життя на півдня", - написала Карпова.

"В памʼяті лишилось: "Юлька, таких, як ти, я зустрів максимум 10! Розумієш? За 25 років! От і думай! " У тебе на телефоні пропущені від мене, а я не вірю у все, бо ти повинен перетелефонувати. От би зараз ще одне смс: "Буду чітко вчасно", - додала вона.

Ведуча висловилася про Скрябіна (скриншот)

Співачка і музична продюсерка цьогорічного Нацвідбору Джамала виклала чорно-білі кадри з Кузьменком і додала короткий підпис.

"11 років. Пам’ятаємо", - йшлося в Stories.

Джамала показала фото з Кузьмою Скрябіним (скриншот)

Наталія Могилевська поділилася кадрами зі Скрябіним та вразила зізнанням.

"Саме зараз тебе особливо не вистачає. Доки буду жити - буду тебе памʼятати", - написала співачка.

Могилевська і Кузьма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У коментарях під постом з'явилася і реперка alyona alyona.

"Так шкода, що не познайомилася з ним ніколи", - написала вона.

Ірина Білик також опублікувала портрет Кузьми.

"Всі твої слова були пророчими… Не вистачає тебе", - зізналася співачка.

Білик висловилася про Скрябіна (скриншот)

А ведучий Слава Дьомін пригадав той день, коли новина про ДТП з’явилася у прямому ефірі.

"11 років без Кузьми. Досі пам'ятаю, як 2 лютого о 9:40 був в ефірі Люкс ФМ і почали зʼявлятись новини про Андрія. Перша година - нерозуміння, шок. А потім усвідомлення", - йдеться в дописі.

"Пам'ятаю кілька цінних порад від Андрія, які досі використовую. Дякую тобі за приятелювання і наші розмови", - додав Дьомін.

Дьомін показав кадри з Кузьмою (фото: instagram.com/slavademin_official)

Що відомо про загибель Андрія Кузьменка

Андрій Кузьменко загинув вранці 2 лютого 2015 року у дорожньо-транспортній пригоді на трасі поблизу села Лозуватка.

Автомобіль співака Toyota Sequoia зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53. Від удару машина Кузьми отримала сильні ушкодження. Артист загинув на місці до приїзду медиків.

Відомо, що напередодні він повертався з концерту в Кривому Розі. Розслідування аварії встановило, що зіткнення сталося на зустрічній смузі, але остаточні причини трагедії так і не отримали однозначного формулювання. Рідні багато разів наголошували, що не вважають справу розслідуваною повністю, і протягом багатьох років неодноразово вимагали повторної експертизи.

Поховали Кузьму 5 лютого у Львові. Попрощатися з ним тоді прийшли тисячі людей.