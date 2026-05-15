"Бетмен" повертається: хто зіграє у продовженні та коли прем'єра

23:50 15.05.2026 Пт
2 хв
До історії про Темного лицаря приєдналися кілька легенд Голлівуду
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Бетмен" повертається: хто зіграє у продовженні та коли прем'єра Роберт Паттінсон в ролі "Бетмена" (кадр з фільму)
Поки "Бетмен: Частина друга" у виробництві, творці поступово розкривають нові подробиці майбутньої прем'єри. Цього разу стало відомо, які зірки долучилися до акторського складу стрічки з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

Що відомо про нову частину "Бетмена", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Яким буде акторський склад "Бетмена-2"

Режисер та сценарист стрічки Метт Рівз повідомив у соцмережах, що до фільму долучилися одна з найвідоміших акторок - Скарлетт Йоганссон.

Він опублікував GIF з фільму та залишив лаконічне повідомлення, у якому привітав її з новою роллю.

"Наступний вихід - Ґотем. Ласкаво просимо", - написав він.

При цьому режисер поки не розкрив, кого саме зіграє Скарлетт. Ще у грудні минулого подейкували, що вона веде фінальні перемовини щодо участі у проєкті.

Пізніше Рівз підтвердив і участь Себастіана Стена. Режисер опублікував ще один допис з привітанням.

"У настрої Ґотема. Ласкаво просимо", - зазначив він.

Зірка "Месників" може втілити на екрані Гарві Дента - персонажа, який у всесвіті DC стає Дволиким. Також відомо, що актор Чарльз Денс, відомий за серіалом "Гра престолів", виконає роль його батька.

Серед інших акторів - Джеффрі Райт, Колін Фаррелл, Енді Серкіс, Гіл Перес-Абрахам, Джеймі Лоусон, Себастіан Кох та Браян Тайрі Генрі.

Що відомо про фільм

Зйомки продовження вже офіційно стартували. Рівз повернувся до роботи після успіху першої частини "Бетмена", яка зібрала понад 772 мільйони доларів у світовому прокаті.

Деталі сюжету режисер та автор стрічки не розкриває. Сценарій він створював разом з Меттсоном Томліном. Відомо лише, що Готем зануриться в зимовий сезон, а на Бетмена, головну роль якого виконує Паттінсон, традиційно чекають чималі випробування.

Прем'єра сиквелу запланована на 1 жовтня 2027 року.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: The Hollywood Reporter, акаунт Метта Рівза в X, Deadline.

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
