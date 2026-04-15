Все або нічого: український боксер піде на ризикований крок заради чемпіонського поясу

10:40 15.04.2026 Ср
Суперник у топ-3 світу: на українського боксера чекає найскладніший виклик за останні роки
aimg Катерина Урсатій
Карен Чухаджян (фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)

Український боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) офіційно отримав суперника у боротьбі за статус обов'язкового претендента на світовий титул за лінією IBF у напівсередній вазі.

Де і коли дивиися бій - повідомляє РБК-Україна.

Місце та дата проведення поєдинку

Боксерське шоу заплановане на 15 травня. Місцем проведення зустрічі обрано німецьке місто Мангайм.

На кону стоятиме статус першочергового претендента на бій з чинним володарем поясу IBF. Сам Чухаджян налаштований рішуче і прагне повернутися в еліту дивізіону.

"Це мій шанс довести, що моє місце - на самій вершині. Я бився з найкращими і готовий перепрацювати й протриматися проти Донована, аби здобути шанс на світовий титул", - наводить слова 29-річного українця видання The Ring.

Шлях Чухаджяна після чемпіонського бою

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Карен уже мав спробу завоювати основний титул IBF у вазі до 66.7 кг.

Тоді він зустрівся з американцем Джароном Еннісом і програв за очками. Проте після тієї невдачі українець видав успішну серію, здобувши дві перемоги поспіль.

Зокрема, у жовтні 2025 року Чухаджян ефектно нокаутував представника Аргентини Хоеля Маркоса Мафауда.

Цей тріумф дозволив українському боксеру до наявного звання інтернаціонального чемпіона WBO додати ще й титул IBF International.

Що відомо про суперника та розклади у рейтингу

Падді Донован наразі випереджає українця у списку найкращих боксерів організації: ірландець посідає третю сходинку рейтингу IBF, тоді як Карен перебуває на п'ятій позиції.

Донован розпочав професійну кар'єру у 2019 році з потужної серії без поразок, яка тривала 14 матчів.

Однак протягом 2025 року ірландець двічі поступився своєму співвітчизнику Льюїсу Крокеру. В одному з цих протистоянь Донована дискваліфікували за удар нижче пояса.

Саме Крокер (22-0, 11 КО) зараз володіє чемпіонським поясом IBF, тож переможець пари Чухаджян - Донован вийде на бій проти непереможеного чемпіона.

Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
