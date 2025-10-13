ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

6-річна українка вразила світ: гімнастка тричі побила попередній світовий рекорд

Понеділок 13 жовтня 2025 19:27
UA EN RU
6-річна українка вразила світ: гімнастка тричі побила попередній світовий рекорд Регіна Абрамова (фото: instagram.com/regina__abramova)
Автор: Катерина Урсатій

Шестирічна атлетка зі Львова Регіна Абрамова встановила новий світовий рекорд, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині. Цим надзвичайним результатом юна гімнастка більш ніж удвічі перевершила попереднє світове досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської обласної військової адміністрації.

Деталі рекорду українки

Регіна Абрамова продемонструвала вражаючу витривалість, виконавши вправу 223 рази поспіль.

Попередній світовий рекорд у цій же дисципліні належав також українській атлетці - Ніколь Князевій.

У 2017 році вона у віці 7 років виконала 88 підйомів-переворотів. Таким чином, Регіна побила це досягнення майже втричі.

6-річна українка вразила світ: гімнастка тричі побила попередній світовий рекорд

6-річна українська гімнастка Регіна Абрамова встановила новий світовий рекорд (фото: instagram.com/regina_abramova)

Це вже четвертий рекорд юної українки

Для шестирічної львів'янки це вже четверте зафіксоване досягнення. У п'ятирічному віці Регіна Абрамова встановила три національні рекорди України:

  • "Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях" - дівчинка протрималась 5 хвилин 52 секунди.
  • Наймолодша дитина, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши увесь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.
  • У 5 років виконала 55 разів підйом з переворотом на перекладині (національний рекорд).

Регіна тренується по 6-7 годин на день

"Регіна займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 годин на день", - зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як.

Юна спортсменка мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та її захисникам і захисницям.

Раніше ми повідомляли, що українські грації зі "Школи Дерюгіних" стали переможницями клубного чемпіонату світу з художньої гімнастики.

Також читайте, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
Новини
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить