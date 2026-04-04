41-річна учасниця Нацвідбору вперше стала мамою: зворушливе фото з малюком

Співачка з "Нацвідбору" вперше стала мамою

41-річна Сміріна повідомила, що 3 квітня у неї народилася донька. Дівчинку назвали Лією. На фото, яке артистка оприлюднила в Instagram, вона позує разом із коханим (музичним продюсером Іллею) та немовлям у пологовому.

Співачка поки не поспішає ділитися всіма подробицями, але дала зрозуміти, що дуже щаслива. А в описі Ната коротко розповіла підписникам, які засипали її привітаннями, що зараз у них "все чудово".

Під дописом артистки одразу з’явилися десятки теплих слів від шанувальників і колег. Її вітали з народженням доньки, бажали легкого відновлення та щасливої долі для маленької Лії.

"Велика любов!" - написав Антон Савлепов.

"Друзі мої хороші, як я щаслива за вас!" - зізналася Джамала.

"Ура, вітаємо! Нехай буде найщасливішою", - зазначив гурт The Hardkiss.

Що відомо про Нату Сміріну та Pur:Pur

Ната Сміріна відома як фронтвумен харківського інді-поп-гурту Pur:Pur, який було засновано у 2008 році. Колектив швидко привернув до себе увагу завдяки впізнаваному звучанню та пісням, які активно поширювалися у соцмережах.

Ширшій аудиторії гурт став особливо помітним після участі у Нацвідборі на "Євробачення" у 2016 році. Тоді Pur:Pur дійшли до фіналу та посіли четверте місце, поступившись Джамалі, The Hardkiss і SunSay. Також гурт брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2018".

Окрім роботи з гуртом, Сміріна також брала участь у "Голосі країни". Тоді її виступ викликав захоплення в усіх тренерів, а Святослав Вакарчук назвав Pur:Pur однією з найкращих українських груп.

За роки творчості колектив встиг випустити кілька альбомів, гастролювати Україною, виступати з симфонічним оркестром і здобути репутацію одного з найцікавіших інді-проєктів країни.