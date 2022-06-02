Запоріжжя може стати наступною мішенню окупантів, - експерт

Враховуючи баланс сил, на сьогодні окупанти навряд чи зможуть проводити серйозні дії у напрямку Запоріжжя. Чи стане місто новою метою для Росії, залежить від ситуації на сході України.

Миколаїв

Потенційна загроза для Миколаєва існує постійно, тому що ворог знаходиться не надто далеко від міста, веде постійний обстріл із далекобійної артилерії та систем залпового вогню. Але говорити про те, що у найближчій перспективі – протягом 2-3 місяців – противник зможе зробити серйозний прорив у бік Миколаєва, не доводиться.

На цьому напрямі склалася ситуація якогось балансу сил, яка не дає ворогові можливість сконцентрувати сили та завдати удару у бік Миколаєва. Плюс загальної чисельності російських військ, які оперують на правому березі Дніпра, фізично недостатньо для того, щоб зробити такий прорив.

Все, що вони можуть робити – це безуспішно намагатися вийти на адміністративні кордони Херсонської області на заході – з боку Миколаївської області та на півночі – з боку Дніпропетровської області.

Запоріжжя

Ті війська, які агресор сконцентрував у районі Василівки Запорізької області – це з прицілом на далеку перспективу. Росія сподівається, що їм вдасться окупувати весь Донбас і після цього, за методом послідовних операцій, противник розвиватиме наступ у бік Запоріжжя. Але, виходячи з балансу сил на сьогодні, навряд чи вони зможуть проводити серйозні дії у напрямку Запоріжжя.

Хоча вони продовжують накопичувати техніку, і ймовірність того, що Запоріжжя може стати їхньою наступною мішенню зовсім не виключається. Все залежатиме від того, як розвиватимуться бойові дії на сході України.

Луганська область

Щодо захоплення всієї Луганської області, то враховуючи, яку високу політичну зацікавленість виявляє агресор до цього регіону, можна вважати це ймовірним сценарієм розвитку подій. Потрібно розуміти, що ми оборонятимемо Сєвєродонецьк доти, доки в цьому буде військова доцільність. А потім, заради збереження життя наших військових, ми можемо і відійти від цього міста. Але це залежатиме від розвитку ситуації. До того ж за Сєверодонецьком ще є Лисичанськ, який має свої переваги в плані оборони.

Виходячи з того, що на цьому напрямку окупанти сконцентрували колосальну кількість сил та засобів, які перевищують наші у 3-5 разів, ймовірно, вони можуть вийти на адмінкордони Луганської області.

Донецька область

Щодо їхніх шансів у Донецькій області – є сумніви. Протягом останніх 45 днів, відколи була оголошена операція на Донбасі, вони по суті ніде не просунулися. Хіба що можна говорити про окремі ділянки в районі Авдіївки, є незначний поступ від Ізюму у бік Барвінкового, але це на території Харківської області. Тобто поки що немає підстав говорити про те, що агресор може вийти на адмінкордон Донецької області. У них просто не вистачає сил.

Харків

Ризику повторного штурму чи наступу на Харків принаймні найближчими тижнями немає. Не бачимо зосередження сил противника у тому, щоб зробити таку операцію. Вони надто сконцентровані на Донбасі, щоб розглядати варіант наступу на Харків найближчим часом.