Захоплення Авдіївки - це другорядна мета Росії. Головний план вдається зривати

Наступом на Авдіївку росіяни мають намір не просто взяти місто, їхній план - повністю відволікти наші сили з південних напрямків та зосередити їх у районі Авдіївки. Вони бояться наших дій на лівобережжі Херсонської області і тому наступ йде, щоб зупинити наше просування.

Захоплення Авдіївки безпосередньо як міста та плацдарму - це вже похідна та другорядна мета. Щодо того, як розвиваються бойові дії, можу сказати, що українські сили вже багато в чому виконали важливу роль щодо її оборони: завдали великих втрат, особливо в техніці, стримали численні атаки, причому не видно, щоб ЗСУ задіяли великі резерви з південних напрямків, що вже руйнує плани ворога.

Оборона Авдіївки показала, що противник не може одночасно наступати по всьому сході, їм потрібно концентрувати зусилля. Вони не можуть однаково наступати на Лімано-Куп'янській ділянці фронту, і це також є наслідком нашої успішної оборони. Чи вдасться захопити Авдіївку, покажуть лише бойові дії. Сподіваюся, що ні, але сценарії можуть бути різні, можливо, доведеться відійти. Але й це, зрештою, стратегічно не вплине на східний фронт.

Про ситуацію під Бахмутом

На північному фланзі ворог час від часу переходить у контратаки і досягає незначних тактичних успіхів. Це бої локального характеру, які не впливають загальну ситуацію. Навіть якщо ми відійдемо на кілометр чи два, це не змінить її з точки зору оперативно-стратегічного рівня. Мені здається, всі ці атаки пов'язані з тим, що російські війська намагаються знайти якесь, на їхню думку, слабке місце у нашій обороні на сході. Їм не вдається на Куп'янському напрямку, не дуже виходить на Лиманському, тому намагаються на півночі від Бахмута, а далі знов і знов.

Про плацдарми на лівобережжі Херсонської області

Нещодавнє відео у мережі з українськими морпіхами нібито в селі Кринки, можливо, свідчить про те, що скоро з лівого берега Дніпра надійдуть хороші новини. Тому що, коли ми говоримо про можливість парирувати флангові російські атаки на сході, то лівобережжя Херсонської області добре для цього підходить.

Видно, що наше командування це розуміє. Не виключено, що там можуть готуватися масштабніші дії, пов'язані з форсуванням Дніпра, щоб створити потужніший плацдарм для просування у ворожий тил. І я зберігаю певні надії на цей напрямок, є підстави вважати, що така атака може статися.