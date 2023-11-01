Захват Авдеевки - это второстепенная цель России. Главный план удается срывать

Наступлением на Авдеевку россияне намерены не просто взять город, их план - полностью отвлечь наши силы с южных направлений и сосредоточить их в районе Авдеевки. Они боятся наших действий на левобережье Херсонской области и поэтому наступление идет, чтобы остановить наше продвижение.

Захват Авдеевки непосредственно как города и плацдарма - это уже производная и второстепенная цель. Относительно того, как развиваются боевые действия, могу сказать, что украинские силы уже во многом выполнили важную роль по ее обороне: нанесли большие потери, особенно в технике, сдержали многочисленные атаки, причем не видно, чтобы ВСУ задействовали большие резервы с южных направлений, что уже разрушает планы врага.

Оборона Авдеевки показала, что противник не может одновременно наступать на всем востоке, им нужно концентрировать усилия. Они не могут одинаково наступать на Лимано-Купянском участке фронта, и это тоже следствие нашей успешной обороны. Удастся ли захватить Авдеевку, покажут только боевые действия. Надеюсь, что нет, но сценарии могут быть разные, возможно придется отойти. Но и это в конечном итоге стратегически не повлияет на восточный фронт.

О ситуации под Бахмутом

На северном фланге враг время от времени переходит в контратаки и добивается незначительных тактических успехов. Это бои локального характера, не оказывающие влияния на общую ситуацию. Даже если мы отойдем на километр или на два, это не изменит ее с точки зрения оперативно-стратегического уровня. Мне кажется, все эти атаки связаны с тем что российские войска пытаются найти какое-то, по их мнению, слабое место в нашей обороне на востоке. Им не удается на Купянском направлении, не очень получается на Лиманском, поэтому пытаются на севере от Бахмута, а далее по новой.

О плацдармах на левобережье Херсонской области

Недавнее видео в сети с украинскими морпехами якобы в селе Крынки, возможно, свидетельствует о том, что скоро с левого берега Днепра поступят хорошие новости. Потому что когда мы говорим о возможности парировать фланговые российские атаки на востоке, то левобережье Херсонской области хорошо для этого подходит.

Видно, что наше командование это понимает. Не исключено, что там могут готовиться более масштабные действия, связанные с форсированием Днепра, чтобы создать более мощный плацдарм для продвижения во вражеский тыл. И я сохраняю определенные надежды на данное направление, есть основания полагать, что такая атака может произойти.