Загрози з п'яти сторін. Куди наступатимуть росіяни після захоплення Авдіївки

Днями вийшов матеріал The New York Times, у якому йдеться про те, що зараз Україна, мабуть, перебуває у найнебезпечнішому стані з перших місяців повномасштабної війни. Справа в тому, що після захоплення Авдіївки росіяни можуть активізувати рух одразу з п'яти сторін.

Перша - на захід від Авдіївки. Однак, швидше за все, після виходу з міста загрози обвалення фронту немає, та й навряд чи противник наступатиме далі в такому ж темпі. Як на мене, може повторитись ситуація, як було під Бахмутом. Коли росіяни казали, що можуть просуватися на Куп'янськ та Вугледар, але торік нічого там не сталося, вони лише зараз почали пробувати якісь наступальні дії.

Більш того після таких втрат, які росіяни зазнали під Авдіївкою, вони перегруповуватимуться. Вони забирали війська з Куп'янського напрямку, але там їм теж треба йти у наступ. Тому, швидше за все, війська будуть повернуті та доукомплектовані. Чекати великого наступу на захід від Авдіївки не варто.

Другий напрямок - Лімано-Куп'янський. За останні дні там наступальні дії знизилися. Але, швидше за все, найближчими тижнями можуть посилитись, якщо підтягнуть сили. Вони мають завдання вийти на Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, хочуть вийти на річку Оскіл і пробувати форсувати. Але як кажуть люди, які там воюють, шансів форсувати Оскіл немає. Бо на західному березі гірський кряж, він уже укріплений і на ньому пристріляна артилерія.

Мар'їнський напрямок і Роботине, про які пише NYT, теж варто брати до уваги. Росіяни намагатимуться атакувати у всіх напрямках, це факт. Вони часто намагаються наступати по всій лінії зіткнення, але сили по всьому фронту не розподілиш.

Найімовірніше, під особливою загрозою Бахмутський напрямок, звідки вони наступають на Часів Яр, щоб вийти на Костянтинівку. Там уже вдвічі збільшилася кількість військ із 40 до 80 тисяч. Костянтинівка - наш важливий залізничний хаб. Тут уже не політичне підґрунтя, як у випадку з Авдіївкою, а суто військове, щоб перебити нашу логістику. Цілком можливо, що тут буде один із головних ударів.

Росіяни будуть атакувати з п'яти напрямків, сподіваючись, що ми не зможемо стримати наступ на всій ділянці фронту. Але це їхні надії. А ми сподіваємось, що їхні надії не виправдаються.

Олексій Гетьман, для РБК-Україна