Угрозы с пяти сторон. Куда будут наступать россияне после захвата Авдеевки

На днях вышел материал The New York Times, в котором говорится о том, что сейчас Украина, пожалуй, находится в самом опасном положении с первых месяцев полномасштабной войны. Дело в том, что после захвата Авдеевки россияне могут активизировать движение сразу с пяти сторон.

Первая - на запад от Авдеевки. Однако, скорее всего, после выхода из города угрозы обрушения фронта нет, да и вряд ли противник будет наступать дальше в таком же темпе. Как по мне, может повториться ситуация, как было под Бахмутом. Когда россияне говорили, что могут продвигаться на Купянск и Угледар, но в прошлом году ничего там не произошло, они только сейчас начали пробовать какие-то наступательные действия.

Более всего после таких потерь, которые россияне понесли под Авдеевкой, они будут перегруппировываться. Они забирали войска с Купянского направления, но там им тоже нужно идти в наступление. Поэтому, скорее всего, войска будут возвращены и доукомплектованы. Ждать большого наступления на запад от Авдеевки не стоит.

Второе направление - Лимано-Купянское. За последние дни там наступательные действия ослабли. Но, скорее всего, в ближайшие недели могут усилиться, если подтянут силы. У них задача выйти на Купянск и Купянск-Узловой, хотят выйти на реку Оскол и пробовать форсировать. Но, как говорят люди, которые там воюют, шансов форсировать Оскол нет. Так как на западном берегу горный кряж, он уже укреплен и на нем пристрелянная артиллерия.

Марьинское направление и Работино, о которых пишет NYT, тоже стоит держать в уме. Россияне будут пытаться атаковать по всем направлениям, это факт. Они часто пытаются наступать по всей линии столкновения, но силы по всему фронту не распределишь.

Вероятнее всего, под особой угрозой Бахмутское направление, откуда они наступают на Часов Яр, чтобы выйти на Константиновку. Там уже вдвое увеличилось количество войск с 40 до 80 тысяч. Константиновка - наш важный железнодорожный хаб. Здесь уже не политическая подоплека, как в случае с Авдеевкой, а сугубо военная, чтобы перебить нашу логистику. Вполне возможно, что здесь будет один из главных ударов.

Россияне будут атаковать с пяти направлений, надеясь, что мы не сможем сдержать наступление по всему участку фронта. Но это их надежды. А мы надеемся, что их надежды не оправдаются.

Алексей Гетьман, для РБК-Украина