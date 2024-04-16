Ворог прекрасно розуміє, що Київ не роззброять, – експерт

Росія випробовує нові схеми обстрілів України. Якщо раніше балістичними ракетами обстрілювався здебільшого Київ, сьогодні повітряні сили РФ б'ють по інших українських містах, які не захищені на 100%.

Ті ракети, які Повітряні сили України не відбивають в тих областях, куди вони летять, не відбивали їх і раніше, бо сучасних систем ППО, які нам надають західні партнери, занадто мало, аби покрити всю країну . Тому і кількість результативних влучань більше, бо росіяни почали наносити удари по тих областях і тими ракетами, які там нема чим збивати. Там, куди прилітають ракети "Кинжал" чи "Іскандер", нема ЗРК "Patriot".

При цьому, західні медіа, роблячи таку хвилю і говорячи про те, що в Україні не залишилось боеприпасів для ППО, грають нам на руку. Вони привертають більше уваги до цього. Звісно ж, ПС України не будуть оприлюднювати інформацію про те, скільки насправді боєприпасів лишилось.

Сьогодні росіяни використовують ракети зі складною траєкторією польоту, але так вони робили і раніше. Що вони змінили в своїй тактиці – це відійшли від спроб прорвати ППО над Києвом. Що з цим робити – чекати від міжнародних партнерів на передачу Україні необхідного озброєння. І західні ЗМІ в даному випадку, які з цього роблять панічну хвилю, нам у цьому допомагають. Бо вони звертають на це увагу.

Росіяни накопичили ракети, це правда. Вони мають своє власне виробництво і накопичувальний процес відбувається тоді, коли не відбувається масованих атак. Кремль давно вже планував енергетичний терор, але на лютий. Але спочатку росіяни вирішили провести "новорічний" терор. Енергетичний було відкладено з лютого на березень, бо неочікувано у них почати "падати" літаки А-50. І фактично їхні ракети залишились без донаведення, бо саме за допомогою А-50 відбувається процес донаведення ракет по цілях.

Тому зараз росіяни реалізують той план, який повинні були реалізувати в лютому. І цей план дієвіший та ефективніший ніж той, що був у Суровікіна (екс-головнокомандуючий повітряно-космічними силами РФ – ред.) у 2022 році, коли він розпочав енергетичний терор. Зараз Росія більш ефективно використовуює свій ресурс, хоча ще в 2022 році, коли почався енергетичний терор, ми бачили, що вони діють досить примітивно. Але звичайно, ніхто не став би їх "виправляти". За цей рік росіяни все проаналізували, зробили висновки і самі дійшли до того, як підвищити ефективність ударів по енергетичній інфраструктурі – просто бити по тих областях України, де нема чим перехоплювати "Кинжали" та "Іскандери".

При цьому, ворог прекрасно розуміє, що Київ не роззброять. Як тільки від столиці України відведуть ті ж "Patriot", туди одразу полетять сотні ракет і "шахедів". Той же Харків захистити складно, але можливо – це також або ЗРК "Patriot", або SAMP-T. Але захист прифронтового міста відбувається за складною схемою з локацій та розміщення. Невелика відстань від кордону з РФ дозволяє їм проводити розвідку, а також полювання за цими ЗРК.

На сьогоднішній день в Україні існує проблема по покриттю ППО всієї території. Те, що ракети потрібні, це зрозуміло, але потрібні самі комплекси і не тільки дального радіусу дії – SAMP-T чи Patriot, але і середнього – IRIS-T та NASAMS. Все це потрібно для того, щоб ефективно закривати небо. Повітряний простір не закритий, тому у російських ракет є можливість залітати в глибокий тил країни – що крилатими, що балістичними, що гіперзвуковими. Вони знають маршрути польотів, які їм дозволяють це робити.

І одна з компонентів цього терору – примус до переговорів. Але це примус виключно на умовах терориста.