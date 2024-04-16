Враг прекрасно понимает, что Киев не разоружат, – эксперт

Россия опробует новые схемы обстрелов Украины. Если ранее баллистическими ракетами обстреливался, в основном, Киев, сегодня воздушные силы РФ бьют по другим украинским городам, которые не защищены на 100%.

Те ракеты, которые воздушные силы Украины не сбивают в тех областях, куда они летят, не сбивали их и раньше, потому что современных систем ПВО, которые нам предоставляют западные партнеры, слишком мало, чтобы покрыть всю страну. Поэтому и количество результативных попаданий больше, потому что россияне начали наносить удары по тем областям и тем ракетам, которые там нечем сбивать. Там, куда прилетают ракеты "Кинжал" или "Искандер", нет ЗРК "Patriot".

При этом западные медиа, делая такую волну и говоря о том, что в Украине не осталось боеприпасов для ПВО, играют нам на руку. Они обращают больше внимания на это. Конечно, ВС Украины не будут обнародовать информацию о том, сколько на самом деле боеприпасов осталось.

Сегодня россияне используют ракеты со сложной траекторией полета, но так они поступали и раньше. Что они изменили в своей тактике – это отошли от попыток прорвать ПВО над Киевом. Что с этим делать – ждать от международных партнеров передачи Украине необходимого вооружения. И западные СМИ в данном случае, которые подняли паническую волну, нам в этом помогают. Потому что они обращают на это внимание.

Россияне накопили ракеты, это верно. Они имеют свое собственное производство и накопительный процесс происходит тогда, когда не происходит массированных атак. Кремль давно уже планировал энергетический террор, но на февраль. Но сначала россияне решили провести "новогодний" террор. Энергетический был отложен с февраля на март, потому что неожиданно у них начать "падать" самолеты А-50. И фактически их ракеты остались без донаведения, потому что именно с помощью А-50 происходит процесс донаведения ракет по целям.

Потому сейчас россияне реализуют тот план, который должны были реализовать в феврале. И этот план более действенный и эффективный, чем тот, что был у Суровикина (экс-главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ – ред.) в 2022 году, когда он начал энергетический террор. Сейчас Россия более эффективно использует свой ресурс, хотя еще в 2022 году, когда начался энергетический террор, мы видели, что они действуют примитивно. Но конечно, никто не стал бы их "исправлять". За этот год россияне все проанализировали, сделали выводы и сами пришли к тому, как повысить эффективность ударов по энергетической инфраструктуре – просто бить по тем областям Украины, где нечем перехватывать "Кинжалы" и "Искандеры".

При этом враг прекрасно понимает, что Киев не разоружат. Как только от столицы Украины отведут те же "Patriot", туда сразу полетят сотни ракет и "шахедов". Тот же Харьков защитить сложно, но возможно – это либо ЗРК "Patriot", либо SAMP-T. Но защита прифронтового города происходит по сложной схеме локаций и размещения. Небольшое расстояние от границы с РФ позволяет им проводить разведку, а также охоту за этими ЗРК.

На сегодняшний день в Украине существует проблема по покрытию ПВО всей территории. То, что ракеты нужны, это понятно, но нужны сами комплексы и не только дальнего радиуса действия – SAMP-T или Patriot, но и среднего – IRIS-T и NASAMS. Всё это нужно для того, чтобы эффективно закрывать небо. Воздушное пространство не закрыто, поэтому у российских ракет есть возможность залетать в глубокий тыл страны – что крылатыми, что баллистическими, что гиперзвуковыми. Они знают маршруты полетов, позволяющие им это делать.

И один из компонентов этого террора – принуждение к переговорам. Но это принуждение исключительно на условиях террориста.