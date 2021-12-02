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Что влияет на скорость распространения вируса и кому угрожает "Омикрон"

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Четверг 02 декабря 2021 16:06
Что влияет на скорость распространения вируса и кому угрожает "Омикрон" Фото: что влияет на скорость распространения вируса и угрожает ли Украине " Омикрон "(Getty Images)
Автор: Алла Мироненко, вирусолог

Новый штамм коронавируса "Омикрон", который недавно обнаружили в Южной Африке, преимущественно поражает людей в возрасте до 40 лет. В то же время на его скорость распространения повлияет ряд факторов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала вирусолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" Алла Мироненко.

Вероятно, что скорость распространения штамма "Омикрон" не будет отличаться особенно от скорости "Альфы", или "Дельты". То, когда его обнаружат в Украине, является лишь вопросом времени, поскольку границы страны не закрыты.

Также важно, насколько сильно он может распространиться. Это уже зависит от того, сколько людей переболело в Украине, а сегодня перенесли заболевание довольно большое количество. В то же время уровень вакцинации стал выше, чем это было раньше во время предыдущих волн.

Не так важно, насколько вирус является заразным. Он и в дальнейшем угрожает жизням людей, которые не вакцинировались. Прививка не дает абсолютного иммунитета, впрочем, она защищает от серьезных осложнений, тяжелого течения и летального случая.

Конечно, случаи бывают разные, поскольку некоторые из людей имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, диабет, что, конечно, затрудняет лечение. Однако, именно те кто отказываются от прививки и не имеют никакого иммунитета к заболеванию - будут страдать в первую очередь.

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