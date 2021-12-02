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Що впливає на швидкість поширення вірусу та кому загрожує "Омікрон"

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Четвер 02 грудня 2021 16:06
Що впливає на швидкість поширення вірусу та кому загрожує "Омікрон" Фото: що впливає на швидкість поширення вірусу та чи загрожує  Україні «Омікрон» (Getty Images)
Автор: Алла Мироненко, вірусолог

Новий штам коронавірусу "Омікрон", який нещодавно виявили у Південній Африці, переважно вражає людей віком до 40 років. Водночас на його швидкість поширення вплине низка факторів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла вірусолог, доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" Алла Мироненко.

Ймовірно, що швидкість поширення штаму "Омікрон" не відрізнятиметься особливо від швидкості "Альфи", чи "Дельти". Те, коли його виявлять в Україні, є лише питанням часу, оскільки кордони країни не є закриті.

Також важливо, наскільки сильно він може поширитись. Це вже залежить від того, скільки людей перехворіло в Україні, а сьогодні перенесли захворювання доволі велика кількість. Водночас рівень вакцинації став вищим, ніж це було раніше під час попередніх хвиль.

Не так важливо, наскільки вірус є заразним. Він й надалі загрожує життям людей, які не вакцинувалися. Щеплення не дає абсолютного імунітету, втім воно захищає від серйозних ускладнень, тяжкого перебігу й летального випадку.

Звісно, випадки бувають різні, оскільки деякі з людей мають супутні захворювання, такі як, наприклад, діабет, що, звісно, ускладнює лікування. Однак, саме ті хто відмовляються від щеплення й не мають жодного імунітету до захворювання - страждатимуть в першу чергу.

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