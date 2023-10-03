Війна затягнеться щонайменше на рік. Але інтенсивність може знизитися

Не виключено, що війна триватиме щонайменше до 2025 року. Тому що Росія зацікавлена у затяжній війні. Вона чітко задекларувала, що продовжуватиме бойові дії як мінімум до результатів виборів президента США. Думає, що щось може змінитись у політиці Вашингтона, тому нам теж не залишається іншого виходу, як виробляти стратегію подальшого контрнаступу та оборони від російських атак.

Щодо прогнозів, все залежатиме від результатів контрнаступу до кінця 2023 року, на яких позиціях ми зупинимося і які пакети допомоги ми отримаємо на весну. Ми повинні отримати літаки, далекобійні ракети та інші види озброєння, які дадуть нам змогу досягти більшого прогресу на фронті.

Варіант із заморозкою у 2024 році можна розглядати лише теоретично. Росія на даному етапі не зацікавлена в ній, та й у нас заявлені військово-політичні цілі - це відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Може скластися так, що це відбуватиметься не в один етап. І для підготовки наступних знадобиться час на накопичення ресурсів, сил та засобів.

Я не можу назвати це заморозкою, швидше, зниженням інтенсивності бойових дій. Тому що закони війни говорять про те, що іноді перепочинок потрібний обом сторонам. Це буде потрібно нам. Це потрібно буде Росії, адже вона не сильна у веденні війни високої інтенсивності на довгій дистанції.

У будь-якому разі, я думаю, пріоритетом залишаться південь та Крим. Як у нас, так і у наших партнерів є розуміння того, що деокупація півдня та перерізання сухопутного коридору, взяття Криму в кільце - це буде великий успіх для України. І фактично поразка Росії у цій фазі. Щодо сходу, я не виключав би можливості локальних поступів у районі Бахмута чи на інших напрямках. Але все ж таки південь і Крим мають бути пріоритетними.

Тривожні новини зі США, де ухвалили тимчасове фінансування уряду без додаткових мільярдів для України, означає, що 2024-й буде роком турбулентності. Ситуація з виборами так чи інакше вноситиме корективи. Але, на мою думку, принаймні з того, наскільки запускається оборонна індустрія країн-партнерів, наступного року підтримка буде. Вже задекларовано чимало, наприклад, постачання літаків. Ми також отримаємо ATACMS, можливо, ракети Taurus та інші види озброєнь.

Тривалість війни також залежить від того, в якому стані знаходиться Росія. Наразі вони закладають усе, щоб була можливість вести війну наступного року. Їм це необхідно, тому що якщо вони зараз закінчать війну, це означатиме крах Росії та поразку Володимира Путіна. У них у планах за будь-яку ціну стримати український наступ у 2024 році.

Олександр Мусієнко, РБК-Україна