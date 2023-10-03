Война затянется еще по меньшей мере на год. Но интенсивность может снизиться

Не исключено, что война будет продолжаться по меньшей мере до 2025 года. Потому что Россия заинтересована в затяжной войне. Она четко задекларировала, что будет продолжать боевые действия как минимум до результатов выборов президента США. Думает, что что-то может измениться в политике Вашингтона, поэтому нам тоже не остается иного выхода, как вырабатывать стратегию дальнейшего контрнаступления и обороны от российских атак.

Что касается прогнозов, все будет зависеть от результатов контрнаступления до конца 2023 года, на каких позициях мы остановимся и какие пакеты помощи мы получим на весну. Мы должны получить самолеты, дальнобойные ракеты и другие виды вооружения, которые дадут нам возможность достичь большего прогресса на фронте.

Вариант с заморозкой в 2024 году можно рассматривать лишь теоретически. Россия на данном этапе не заинтересована в ней, да и у нас заявленные военно-политические цели - это восстановление территориальной целостности и суверенитета. Может сложиться так, что это будет происходить не в один этап. И для подготовки следующих понадобится время на накопление ресурсов, сил и средств.

Я не могу назвать это заморозкой, скорее, снижением интенсивности боевых действий. Потому что законы войны говорят о том, что иногда передышка нужна обеим сторонам. Это будет нужно нам. Это нужно будет России, ведь она не сильна в ведении войны высокой интенсивности на длинной дистанции.

В любом случае, я думаю, приоритетом останутся юг и Крым. Как у нас, так и у наших партнеров есть понимание того, что деоккупация юга и перерезание сухопутного коридора, взятие Крыма в кольцо - это будет большой успех для Украины. И фактически поражение России в этой фазе. Что касается востока, я бы не исключал возможности лакальных продвижений в районе Бахмута или на других направлениях. Но все же юг и Крым должны быть приоритетными.

Тревожные новости из США, где приняли временное финансирование правительства без дополнительных миллиардов для Украины, означает, что 2024-й будет годом турбулентности. Ситуация с выборами так или иначе будет вносить коррективы. Но, как мне кажется, по крайней мере из того, насколько запускается оборонная индустрия стран-партнеров, на следующий год поддержка будет. Уже задекларировано немало, например, поставки самолетов. Мы также получим ATACMS, возможно, ракеты Taurus и другие виды вооружений.

Продолжительность войны зависит также от того, в каком состоянии находится Россия. Сейчас они закладывают все, чтобы была возможность вести войну в следующем году. Им это необходимо, потому что если они сейчас закончат войну, это будет означать крах России и поражение Владимира Путина. У них в планах любой ценой сдержать украинское наступление в 2024-м.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина