Вероятность окружения ВСУ в Луганской области есть, но не угрожающая, - эксперт

Украинские силы сумели достичь в Херсонской области определенного успеха. Мы понемногу продвигаемся вперед. В любом случае мы приближаемся к Херсону. Но масштабы продвижения там небольшие.

После того как российские войска сняли часть сил из Запорожской области, мы воспользовались этим случаем, провели контратаку и подвинули противника от Орехова по направлению к Пологам на 5-7 километров. Фактически там мы не просто вернули противника на прежние позиции, но и даже немного продвинулись вперед.

В Северодонецке мы контролируем промзону. Там на сегодня идут уличные бои и часть районов по сути переходят из рук в руки - от оккупантов к нам и наоборот. Лисичанск сейчас полностью находится под контролем ВСУ. Единственная проблема - он круглосуточно обстреливается российскими войсками.

Агрессор очень хочет окружить наши войска в Луганской области. Противник несколько раз пытался проводить наступление, чтобы закрыть "котел". Самое выгодное направление для того, чтобы провести такое окружение - это Попасная - Лиман. Именно эта линия соответствует границам Луганской области.

От Лимана противник собирался наступать в сторону Попасной. Но после того как мы нанесли их войскам огневое поражение, они развернулись и пытался наступать хотя бы в сторону Славянска. При этом на Славянск агрессор собирается наступать сразу с двух направлений - от Лимана и от Изюма. Но в обоих случаях у противника нет успеха, он был остановлен нашими силами.

Таким образом, от Лимана на сегодня они совсем не проводят наступления. Там идет перегруппировка вражеских войск, а мы постоянно наносим им огневое поражение артиллерией. Тогда как на попаснянском направлении мы отодвинули их на несколько километров. Вероятность окружения наших войск в Луганской области есть. Но на сегодня она не настолько большая и угрожающая, как кажется.

На харьковском направлении противник вновь продвинулся от границ в сторону Харькова и сразу же подтянул артиллерию. И теперь у них вновь есть возможность наносить огневое поражение по Харькову со ствольной артиллерии.

На севере и северо-востоке пока нет угрозы прорыва наших границ беларусскими или российскими войсками. Там не наблюдается скопления войск, необходимых для проведения наступательных действий. Есть определенное количество войск рядом с границей, которые постоянно обстреливают наши территории и проводят провокации против наших пограничников и военных. Но угрозы вторжения на севере нет.