Украинцев уже сейчас нужно готовить к вакцинации и COVID-паспортам

Все больше и больше стран будут применять такую ​​практику, особенно учитывая то, что сейчас мы видим опасность новых мутировавших состояний. Этот вопрос не теоретический, к этому надо готовиться, в том числе путем организации в Украине мощной кампании по вакцинации. Потому что в какой-то момент мы можем оказаться в ситуации, когда наши возможности путешествовать будут очень сильно ограничены.

Пока для получения международного сертификата подходит только вакцинация препаратом Pfizer. Смотря сейчас на рынок вакцин, думаю, что эта проблема скоро уйдет. Где-то по состоянию на весну большинство основных производителей проведут все исследования и сертифицируют свои вакцины. Проблемы, чем вы вакцинируетесь, не будет, за исключением, наверное, китайских и российских вакцин.

Я бы очень осторожно относился к стратегии вакцинации большим количеством китайских или, тем более, российскими вакцинами. Я считаю, что Украине правильнее и безопаснее вести себя как западная страна и иметь в портфеле вакцины, которые производят в западных странах.

Это не только Pfizer, это и Moderna, AstraZeneca, Novovak, Jоhnson & Johnson. Для Украины гораздо безопаснее двигаться вместе с Европейским союзом в плане нашей стратегии. Меня очень удивляет, почему Украина на этапе, когда ЕС занимался своей планировкой вакцинации, не дублировала его критерии и не просила помощи, чтобы мы как страна "Восточного партнерства" имели подобную стратегию и тайминг в прививочной кампании.

Техническая возможность ввести "вакцинные паспорта" в Украине есть. Меня больше беспокоит, как украинцы будут получать такие паспорта, сколько их будет, будут ли позволять они поездку во все страны ЕС, Шенгенской зоны, или это будут единичные страны. И вообще, когда мы сможем получить вакцину и каким образом.

Потому что люди, которые, как правило, выезжают за границу по работе или для отдыха - это люди, которые не находятся в группах риска, определенных нашим планом вакцинации. По состоянию на сейчас выглядит так, что очень хорошо, если для них вакцинация станет доступной в 2021 году, скорее всего еще позже. Поэтому, наверное, будет альтернатива вакцинироваться в частном порядке.

Эта паспортная система не укрепляет сотрудничество между странами. Она не является шагом к более сильному глобальному или, по крайней мере, европейскому ответу на пандемию. Это скорее разъединяет и осложняет. У меня эта ситуация вызывает чувство тревоги. Страны больше играют сами за себя, появляется неравенство между ними и эти паспорта - это еще один его признак. Такая политика может создавать дополнительные проблемы, а не только их решать.

Павел Ковтонюк, для РБК-Украина