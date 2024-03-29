"Циркон" виявився великим блефом. Що не так з "аналоговнєтною" ракетою РФ

Російський агресор цього тижня знову спробував ударити по Києву ракетами "Циркон" і знову їх вдалося збити. Проте цього разу вдалося з'ясувати, деякі характеристики новітньої зброї далекі від заявлених.

Чому ідентифікація "Циркону" займає час

Ніхто не знає, як виглядає ця ракета в цілому як об'єкт. Не було жодних фотографій. Можна ідентифікувати за швидкістю польоту, але офіційним підтвердженням є маркування на її елементах.

Після падіння ракета розлітається на велику кількість уламків. По-перше, їх треба зібрати. По-друге, у нас не так багато фахівців, здатних визначити "Циркон". Фактично лише у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Вони ідентифікували майже одразу, як отримали деталі. Це не довго, достатньо побачити маркування "3М22" або "3...22" з будь-якою літерою посередині. І одразу можна визначити, що це "Циркон", бо вже є зразки деталей, окремі вузли. Як правило, це елементи двигуна чи хвостової частини.

Російський блеф. Що показав аналіз бойової частини

Маса бойової частини "Циркону" заявлялася від 300 кг. На це спиралися розрахунки експертів. Ракета гіперзвукова, відповідно, треба більше палива, ніж, наприклад, для Х-101, що летить зі швидкістю 700 км/год. А де взяти місце для палива в ракеті, яка має бути у стандартному контейнері? Потрібно зменшити бойову частину та додати паливо.

А коли з'ясувалося, що вся бойова частина всього 140-150 кг, з них 40 кг - вибухівка, загалом змінився погляд на цю ракету та її призначення. Таке співвідношення (коли маса вибухової речовини лише чверть) означає, що "Циркон" - не для знищення наземних об'єктів, а для знищення кораблів чи захищених об'єктів, як і Storm Shadow і Taurus.

Однак виходить, що все це великий блеф. Оболонка бойової частини величезна, за конструкцією вона схожа на Storm Shadow та Taurus. Оболонка сталева, дуже міцна з мінімумом вибухівки. Вона повинна пробивати бетон або броню, а вибух має відбуватися всередині, тоді для максимального ураження достатньо мінімальної кількості вибухівки. Ми бачили, наприклад, як одна Storm Shadow знищує десантний корабель або підводний човен на стапелях у Севастополі.

І тут ще одне питання. Для ураження захищених підземних об'єктів "Циркон" теж годиться. Він падає на ціль під кутом десь 30 градусів, це в рази зменшує пробивну здатність. Можна сказати, що ця ракета, крім проблем з керуванням та точністю влучання, має проблеми з ураженням. Великий російський блеф.

Чому "Циркон" плутають із "Оніксом"

У російських джерелах гіперзвуковий "Циркон" називають продуктом розвитку радянської протикорабельної ракети "Онікс". В принципі, це може бути так, йдеться про нове покоління. Але конструктивно у них нічого спільного. У "Циркона" інша конфігурація та компонування: перша частина - розгінний твердопаливний блок, друга - власне ракета з прямоточним двигуном. А у "Онікса" звичайний турбореактивний двигун.

Ймовірно, обидві ракети запускають із території Криму з ракетних комплексів "Бастіон". Тут нічого не дивно, там стандартні пускові контейнери. Раніше росіяни заявляли, що взяли на озброєння чотиривісну самохідну установку із двома такими пусковими контейнерами.

Українські сили можуть збити "Циркон" та "Онікс" лише протибалістичними Patriot та SAMP-T, але їх не вистачає на всю Україну. Ефективним способом може стати знищення "Бастіонів" у Криму, але зробити це дуже складно.

Наприклад, щоб вразити їх ракетою Storm Shadow, потрібно засікти ціль на місці, підвісити ракету під Су-24, підняти його в повітря, підлетіти до пускового рубежу і так далі. Я вже не кажу про те, що в Storm Shadow потрібно ввести координати та маршрут польоту. Все це може тривати до півдоби. А "Бастіон" займає позиції, стріляє та йде з них максимум за 10-15 хвилин.

Тобто нам просто нема чим бити по "Бастіонах". Були б балістичні ракети на кшталт "Гром", які ми розробляли, можна було б про це говорити. Поки що такої зброї немає.

Чому "Цирконом" б'ють по захищеному Києву

Київ прикритий комплексами Patriot, тож росіяни і запускають "Циркони". Вони хочуть з'ясувати, чи дістає до них Patriot, можна сказати, тестують. Загалом вони хочуть мати "козирний" засіб ураження, який не можна відбити. Щоб, наприклад, завдати показового удару перед будь-якими переговорами. Якби "Циркон" пробив нашу ППО, можливо, вдарили б більш масовано. Поки ці ракети збиваються, крити їм нема чим.

Тестуватимуть і надалі. Якось інакше спробують через інші траєкторії, тактичні прийоми, під прикриттям крилатих ракет або балістики. Але хочу запевнити, що масових пусків "Цирконів" не буде, тому що росіяни їх не мають у такій кількості. У них їх із десяток, не більше.

Валерій Романенко, для РБК-Україна