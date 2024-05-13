Ціль - взяти Харків у напівоточення. Що треба знати про новий наступ РФ

Пріоритетне завдання Сил оборони

Першочергове завдання для Сил оборони не так вибити росіян назад до Росії, як зупинити їхнє просування. Тому що ворог ставить за мету закріпитися на рубежах, захопити Вовчанськ і просунутися далі на 2-3 км на південь.

Судячи з характеру того, що відбувається, противник готує можливі наступальні дії на інших напрямках у Харківській області, зокрема на Козачу Лопань. А також на Велику Писарівку із Грайворона, це на Сумщині.

Можна сказати, що готується активізація бойових дій не лише у напрямку Вовчанська. Тому зараз основне завдання - забезпечити функціонування сталої оборони. Щоб стримувати ворога, завдавати ураження і не дати просунутися. Якщо вони побачать, що здатні досягати певного успіху, у мене майже немає сумнівів, що перекидатимуть війська та розвиватимуть просування.

Що відомо про вороже угруповання

Як на кількість задіяних у наступі сил, можна сказати, що Росія має успіх. Треба констатувати, що задіяно невелику кількість військ. Станом зараз безпосередньо веде бойові дії угруповання з близько 20 тисяч солдатів.

Інші знаходяться на території Курської та Білгородської областей. Сумарно з тими, хто вже залучений до боїв, може бути до 40 тисяч.

Можливо, дається взнаки і виснаженість деяких підрозділів Сил оборони. Причому більше ніж прогнозувалося. Однак з точки зору кількості їхніх контингентів я не радив би ставити це в основу всього, їм може щось вдаватися. Кількість має другорядне значення. Робити висновки необхідно з швидкості просування та ефективності дій.

Імітація чи наступ?

Безумовно, це повноцінний наступ російських військ. Стратегічна мета - не бої за Харків чи захоплення міста, а напівоточення обласного центру з північного, східного та західного напрямків. З точки зору логіки просування це простежується.

Інше питання, чи вистачить сил та засобів реалізувати стратегічне завдання. У мене є сумніви. Думаю, наші сили перекинуть підкріплення та зупинять ворожий поступ.

Якщо російські війська матимуть успіхи, вони намагатимуться розвинути їх. Наскільки вдасться чи ні реалізувати стратегічну мету, залежатиме від швидкості та обсягів надходження пакетів допомоги Україні. І, в принципі, від готовності нашого командування перекидати певні сили з Донбасу на північний схід. Тоді є шанс цей наступ зупинити.

Дилема для українського командування

Я бачу спроби Росії створити дилему перед командуванням. Що захищати в першу чергу і де діяти? Чи продовжувати оборонні операції на Донеччині та перекидати туди додаткові сили. Чи перекидати у Харківську область.

Але це основна причина наступу російських військ. Головна - все-таки спроба взяти Харків у напівоточення. У цьому сенсі витягування українських резервів на себе, безумовно, один із елементів масштабної операції, початок якої ми лише спостерігаємо.

Загрози для Вовчанська та Харкова

Бої точаться безпосередньо біля Вовчанська. Навіть фіксувалася деяка російська присутність у місті, але ми їх вибили. Нині наші сили роблять все, щоб їх зупинити.

Ворог намагається закріпитися на рубежах, щоб розвивати подальші наступальні дії. Шанси зупинити і не дати зайти до Вовчанська, безумовно, є. Якщо це не вдасться, вони розвиватимуть наступ у напрямку Білого Колодязя на південь від Вовчанська.

Є ризики, що росіяни зможуть просунутися до Липців у бік Харкова. Це вже фактично зона ураження для деяких стволів артилерії. Тобто до північних та північно-східних околиць Харкова зможе діставати ствольна артилерія. Треба розуміти, що там буде вже 25-30 км, що достатньо для вогневого впливу.

Щодо прогнозів, то зараз важко сказати. Все залежатиме від того, як швидко підійдуть наші підкріплення, скільки зброї буде задіяно, як швидко ми отримуватимемо допомогу та наскільки стійкі наші сили.

Якщо весь цей комплекс заходів буде вжито, думаю, окупантам не дадуть просунутися далі ніж на 1-2 км. Якщо ні, доведеться відходити на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні та зможуть стримувати ворога дуже довго.