Цель - взять Харьков в полуокружение. Что нужно знать о новом наступлении РФ

Приоритетная задача Сил обороны

Первоочередная задача для Сил обороны не столько выбить россиян назад в Россию, сколько остановить их продвижение. Потому что враг ставит цель закрепиться на рубежах, захватить Волчанск и продвинуться дальше на 2-3 км на юг.

Судя по характеру происходящего, противник готовит возможные наступательные действия на других направлениях в Харьковской области, в частности на Казачью Лопань. А также на Большую Писаревку из Грайворона, это в Сумскую область.

Можно сказать, что готовится активизация боевых действиях не только в направлении Волчанска. Поэтому сейчас основная задача - обеспечить функционирование устойчивой обороны. Чтобы сдерживать врага, наносить урон и не дать продвинуться. Если они увидят, что способны добиваться определенного успеха, у меня почти нет сомнений, что будут перебрасывать войска и развивать продвижение.

Что известно о вражеской группировке

Как на то количество задействованных в наступлении сил, можно сказать, что Россия имеет успех. Нужно констатировать, что задействовано не очень большое количество войск. По состоянию на сейчас непосредственно ведет боевые действия группировки из около 20 тысяч солдат.

Остальные находятся на территории Курской и Белгородской областей. Суммарно с теми, кто уже привлечен к боям, их может быть до 40 тысяч.

Возможно, сказывается и истощенность некоторых подразделений Сил обороны. Причем больше, чем прогнозировалось. Однако с точки зрения количества их контингентов я бы не советовал ставить это в основу всего, им может что-то удаваться. Количество имеет второстепенное значение. Делать выводы нужно исходя из скорости продвижения и эффективности действий.

Имитация или наступление?

Безусловно, это полноценное наступление российских войск. Стратегическая цель - не бои за Харьков или захват города, а полуокружение областного центра с северного, восточного и западного направлений. С точки зрения логики продвижения это прослеживается.

Другой вопрос, хватит ли сил и средств реализовать стратегическую задачу. У меня есть сомнения. Думаю, наши силы перебросят подкрепление и остановят вражеское продвижение.

Если российские войска будут иметь успехи, они попытаются развить их. Насколько удастся или нет реализовать стратегическую цель, будет зависеть от скорости и объемов поступления пакетов помощи Украине. И в принципе от готовности нашего командования перебрасывать определенные силы с Донбасса на северо-восток. Тогда есть шанс это наступление остановить.

Дилемма для украинского командования

Я вижу попытки России создать дилемму перед нашим командованием. Что защищать в первую очередь и где действовать. Продолжать ли оборонительные операции в Донецкой области и перебрасывать туда дополнительные силы. Или перебрасывать в Харьковскую область.

Но это не основная причина наступления российских войск. Главная - все-таки попытка взять Харьков в полуокружение. В этом смысле вытягивание украинских резервов на себя, безусловно, один из элементов масштабной операции, начало которой мы только наблюдаем.

Угрозы для Волчанска и Харькова

Бои идут непосредственно возле Волчанска. Даже фиксировалось некоторое российское присутствие в городе, но мы их выбили. Сейчас наши силы делают все, чтобы их остановить.

Враг пытается закрепиться на рубежах, чтобы с них развивать дальнейшие наступательные действия. Шансы остановить и не дать зайти в Волчанск, безусловно, есть. Если это не удастся, они будут развивать наступление в направлении Белого Колодезя к югу от Волчанска.

Есть риски, что россияне смогут продвинуться к Липцам в сторону Харькова. Это уже фактически зона поражения для некоторых стволов артиллерии. То есть до северных и северо-восточных окраин Харькова сможет доставать ствольная артиллерия. Надо понимать, что там будет уже 25-30 км, что достаточно для огневого воздействия.

Что касается прогнозов, то сейчас трудно сказать. Все будет зависеть от того, как быстро подойдут наши подкрепления, сколько оружия будет задействовано, как быстро мы будем получать помощь и насколько устойчивы наши силы.

Если весь этот комплекс мер будет принят, думаю, оккупантам не дадут продвинуться дальше чем на 1-2 км. Если нет, придется отходить на линии обороны по Харькову. Они довольно крепкие и смогут сдерживать врага очень долго.