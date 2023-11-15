Тема України на зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна. Про що говоритимуть лідери

Про місце української теми у цих переговорах і про те, в чому може бути погана новина для Росії, - у коментарі РБК-Україна розповів аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв.

Ключовий наратив зустрічі - так звані заходи щодо підвищення довіри. Тут можна говорити про воєнні заходи, китайці вже називають зустріч із Байденом спробою відродити військово-технічну співпрацю, яку було підірвано торішнім візитом тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Тому так чи інакше згадуватимуть Україну, і тут є кілька аспектів. Перший, як не дивно, - ядерна безпека. Ми пам'ятаємо, що провокації Росії та загравання з ядерною темою - це червона лінія для китайців. Вони постійно стаивли питання ребром, що це не припустимо і Пекін реагуватиме. У цьому контексті вони прямо не згадували про Росію, але й так зрозуміло, коли реакція виходила відразу після заяв Володимира Путіна. Байден і Сі Цзіньпін мають розпочати розмову про якісь взаємні ядерні гарантії та про те, як стримувати РФ.

Другий аспект - те, що у теорії міжнародних відносин називають правилами гри. Тому що після 24 лютого 2022 їх більше не існує. Росія показала, що міжнародне право не працює, міжнародні організації не потрібні, незрозуміло, що можна і чого не можна, більше немає правильного і неправильного в міжнародній політиці. Тому ми побачили зростання числа конфліктів в Африці, Центральній, Східній Азії та Європі.

Росія відкрила "скриньку Пандори" і тепер система перебуває в стані хаосу, і цей хаос посилюється. Як ключовим гравцям, Китаю та США такий хаос не потрібний. Звісно, вони протистоять один одному, вони опоненти, але це не означає, що їм "окей" постійно бути в такому хаосі, в якому "окей" бути росіянам. У цьому контексті питання України буде розглянуто, ми стали маркером того, як має працювати ця система. Наприклад, чи може Китай вільно торгувати із Росією. США, очевидно, проти, але Китай поставить за це свою ціну. Україна буде серед тем у геополітичному сенсі.

Зустріч не можна розцінювати як зближення. Важко уявити, що Пекін та Вашингтон стануть союзниками чи повноцінними партнерами. Вони в тому стані, який на Заході вдало називають "frenemy", тобто друг-ворог. Росію точно не хвилює, що Китай просто готовий говорити із США. Її турбуватиме інше - те, що Китай готовий говорити про неї за її спиною. Китай готовий домовлятися із США та не підтримувати РФ, по суті, торгувати її інтересами.

Росіяни сподівалися на китайську підтримку ще з березня 2022 року, були запити на балістичні ракети, на дрони оперативно-тактичного рівня, але нічого з цього не отримали. Так, через Північну Корею отримали снаряди, форму, деякі китайські ресурси, але це далеко не той рівень підтримки, на який Москва сподівалася. Виникла ситуація, коли Росію не включають до клубу великих і сильних, а це одна з причин, через яку вона розв'язала війну з Україною. А тепер за спиною домовляються про нові правила гри та фактично без неї вирішують її долю. М'яко кажучи, Володимир Путін дуже образиться.

Чи домовляться про ці правила у Сан-Франциско? Не думаю, що це станеться на одній зустрічі. Це складний та тривалий процес, і саміт не вирішить усі питання. Але те, що процес починається, це точно і очевидно, він буде продовжений. І це хороший сигнал для всього світу: тут діє старе добре правило - чим більше і довше сторони говорять, тим менше шансів, що вони воюватимуть.

Олександр Краєв, для РБК-Україна