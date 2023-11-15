Тема Украины на встрече Байдена и Си Цзиньпина. О чем будут говорить лидеры

О месте украинской темы в этих переговорах и о том, в чем может быть плохая новость для России, - в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев.

Ключевой нарратив встречи - так называемые меры по повышению доверия. Здесь можно говорить о военных мерах, китайцы уже называют встречу с Байденом попыткой возродить военно-техническое сотрудничество, которое было подорвано прошлогодним визитом тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Поэтому так или иначе будут вспоминать об Украине, и здесь есть несколько аспектов. Первый, как ни странно, - ядерная безопасность. Мы помним, что провокации России и заигрывание с ядерной темой - это красная линия для китайцев. Они постоянно ставили вопрос ребром, что это не допустимо и Пекин будет реагировать. В этом контексте они прямо не упоминали Россию, но и так понятно, когда реакция выходила сразу после заявлений Владимира Путина. Байден и Си Цзиньпин должны начать разговор о каких-то взаимных ядерных гарантиях и о том, как сдерживать РФ.

Второй аспект - это то, что в теории международных отношений называют правилами игры. Потому что после 24 февраля 2022 года их больше не существует. Россия показала, что международное право не работает, международные организации не нужны, непонятно, что можно и чего нельзя, больше нет правильного и неправильного в международной политике. Поэтому мы увидели рост числа конфликтов Африке, Центральной, Восточной Азии и Европе.

Россия открыла "ящик Пандоры" и теперь система находится в состоянии хаоса, и этот хаос усиливается. Как ключевым игрокам, Китаю и США такой хаос не нужен. Конечно, они друг другу противостоят, они оппоненты, но это не значит, что им "окей" постоянно быть в таком хаосе, в котором "окей" быть россиянам. В этом контексте вопрос Украины будет рассмотрен, мы стали маркером того, как должна работать эта система. Например, может ли Китай свободно торговать с Россией. США, очевидно, против, но и Китай поставит за это свою цену. Украина будет среди тем в геополитическом смысле.

Встречу нельзя расценивать как сближение. Трудно представить, что Пекин и Вашингтон станут союзниками или полноценными партнерами. Они в том состоянии, которое на Западе удачно называют "frenemy", то есть друг-враг. Россию точно не волнует, что Китай просто готов говорить с США. Ее будет тревожить другое - то, что Китай готов говорить о ней за ее спиной. Китай готов договариваться с США и не поддерживать РФ, по сути, торговать ее интересами.

Россияне надеялись на китайскую поддержку еще с марта 2022-го, были запросы на баллистические ракеты, на дроны оперативно-тактического уровня, но ничего из этого не получили. Да, через Северную Корею получили снаряды, форму, некоторые китайские ресурсы, но это далеко не тот уровень поддержки, на который Москва надеялась. Возникла ситуация, когда Россию не включают в клуб больших и сильных, а это одна из причин, по которой она развязала войну с Украиной. А теперь за спиной договариваются о новых правилах игры и фактически без нее решают ее судьбу. Мягко говоря, Владимир Путин очень обидится.

Договорятся ли об этих правилах в Сан-Франциско? Не думаю, что это случится на одной встрече. Это сложный и длительный процесс, и саммит не решит все вопросы. Но то, что процесс начинается, это точно, и очевидно, он будет продолжен. И это хороший сигнал для всего мира: здесь действует старое хорошее правило - чем больше и дольше стороны говорят, тем меньше шансов, что они будут воевать.

Александр Краев, для РБК-Украина