Скільки ще протримається Авдіївка та які напрямки під загрозою після Мар'їнки

Лімано-Куп'янська вісь

Ситуація, на перший погляд, менш динамічна, ніж раніше. Відбуваються зіткнення біля Синьківки під Куп'янськом, є дані про захоплення росіянами позицій біля Іванівки. Загалом загроза серйозна, оскільки на цей напрямок загалом стягнули 110 000 окупантів. До того ж, коротке плече логістики створює перевагу.

Темп бойових зіткнень знизився через перегрупування супротивника на певних ділянках. Я думаю, що ми на порозі досить динамічних подій на полі бою.

Мені здається, Лимано-Куп'янський напрямок найбільш пріоритетний для ворога. Лиманський - тому що він має можливість, маючи істотну перевагу в живій силі, артилерії та бронетехніці, намагатися просунутися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Куп'янський - це окупація частини Харківської області, тобто реалізація плану Путіна щодо так званої "Новоросії". Зрозуміло, що план трансформовано, але він мріє тим, щоб тримати під контролем щонайменше сім регіонів.

Бахмут - Часів Яр

Ми вже три тижні говоримо про початок Часов'ярівської оборонної операції. Це місто є ключем до Слов'янсько-краматорської агломерації. Уявіть, з ризиками зіткнуться захисники, якщо росіяни зможуть наступати щонайменше з трьох сторін - з Лимана, Часового Яру та через Курахово-Покровськ-Костянтинівку.

Виклики дуже серйозні. Я думаю, що планування російських генералів ґрунтується саме на такому варіанті.

Щодо Часового Яру, то за ним на 20 км до Краматорська і на 10 км до Костянтинівки відкривається оперативний простір. Однак не можна сказати, що дорогою до них не організовано оборону. Ми ж не знаємо, де саме зараз будують фортифікації за наказом Володимира Зеленського. Можливо, і на цьому напрямі, щоби посилити наші бойові можливості.

Часів Яр є ключем до ефективної оборони Слов'янська та Краматорська, утримання цього населеного пункту - стратегічно важливе завдання для Сил оборони.

Авдіївка

Ми чули заяву генерала Валерія Залужного про те, що протягом двох-трьох місяців може статися так, що ми будемо змушені залишити Авдіївку. Але успіх утримання міста та околиць безпосередньо залежить від можливостей нашої армії.

Наприклад, на північ від Авдіївки є населений пункт Степове. Маючи тотальну перевагу в живій силі, ворог зміг відтіснити наші сили зі Степового, але зайти туди не може. Чому? Тому що ефективно працюють наші артилеристи, які змішують із землею всі ворожі штурмові загони.

Навряд чи хтось наважиться дати навіть середньостроковий прогноз щодо утримання Авдіївки, надто багато невідомих факторів, які впливатимуть на розвиток подій. Вже зараз росіяни перестали атакувати наші позиції у південній частині, змістивши весь акцент на північну.

Мар'їнка

Очевидно, противник захопив майже всю Мар'їнку. Але після неї не буде швидкого просування, оскільки він зазнав серйозних втрат. Та й у північно-західній частині є невелика ділянка під контролем української армії.

Я думаю, що росіянам важливіше рухатися далі на Вугледар. Щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи, оскільки зараз ці спроби приречені на невдачу. Хоча є варіант, коли вони можуть розділитись, і частина піде у напрямку Курахово-Покровська і далі на Слов'янськ та Краматорськ. Цілком можливо, що це будуть скоординовані дії трьох угруповань армії РФ, які наступатимуть із півночі, сходу та півдня.

Роботинський виступ

Це плацдарм розміром 10 на 10 км. Невеликий за площею, але неймовірно важливий у плані того, щоб українська армія змогла подолати "лінію Суровікіна" та закріпитися на передових рубежах першої з них. Останні кілька тижнів ворог дуже серйозно тисне, на деяких ділянках ми були змушені відходити, вести маневрену оборону.

Учора український Генштаб прозвітував, що ми повернули позиції біля Вербового. Але знов-таки йдеться про кількасот метрів, не більше. Проте за тих умов кожен метр дається шляхом величезної напруги сил та кількості задіяних ресурсів. Зараз на захід від Роботиного російські десантники намагаються взяти околиці під контроль, щоб зрізати виступ та оточити наші штурмові загони.

Владислав Селезньов, для РБК-Україна