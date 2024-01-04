Сколько еще продержится Авдеевка и какие направления под угрозой после Марьинки

Лимано-Купянская ось

Ситуация, на первый взгляд, менее динамична, чем ранее. Происходят столкновения возле Синьковки под Купянском, есть данные о захвате россиянами позиций возле Ивановки. В целом, угроза серьезная, поскольку на это направление в общей сложности стянули 110 000 оккупантов. К тому же, короткое плечо логистики создает им преимущество.

Темп боевых столкновений снизился из-за перегруппировки противника на определенных участках. Я думаю, мы на пороге достаточно динамичных событий на поле боя.

Мне кажется, Лимано-Купянское направление наиболее приоритетно для врага. Лиманское - потому что у него есть возможность, имея существенное преимущество в живой силе, артиллерии и бронетехнике, пытаться продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации. Купянское - это оккупация части Харьковской области, то есть реализация плана Путина по так называемой "Новороссии". Понятно, что план трансформирован, но тем не менее он грезит тем, чтобы держать под контролем по меньшей мере семь регионов.

Бахмут - Часов Яр

Мы уже три недели говорим о начале Часовяровской оборонной операции. Этот город является ключом к Славянско-Краматорской агломерации. Представьте, с рисками столкнутся защитники, если россияне смогут наступать по меньшей мере с трех сторон – из Лимана, Часов Яра и через Курахово-Покровск-Константиновку.

Вызовы очень серьезные. Я думаю, что планирование российских генералов основывается именно на таком варианте.

Что касается Часова Яра, то за ним на 20 км до Краматорска и на 10 км до Константиновки открывается оперативное пространство. Однако нельзя сказать, что на пути не организована оборона. Мы же не знаем, где именно сейчас строят фортификации по приказу Владимира Зеленского. Возможно, и на этом направлении, чтобы усилить наши боевые возможности.

Часов Яр является ключом к эффективной обороне Славянска и Краматорска, удержание этого населенного пункта - стратегически важная задача для Сил обороны.

Авдеевка

Мы слышали заявление генерала Валерия Залужного о том, что в течение двух-трех месяцев может случиться так, что мы будем вынуждены покинуть Авдеевку. Но успех удержания города и окрестностей напрямую зависит от возможностей нашей армии.

Например, севернее Авдеевки есть населенный пункт Степное. Имея тотальное преимущество в живой силе, враг смог оттеснить наши силы из Степного, но сам зайти туда не может. Почему? Потому что эффективно работают наши артиллеристы, которые смешивают с землей все вражеские штурмовые отряды.

Вряд ли кто-то решится дать даже среднесрочный прогноз по удержанию Авдеевки, слишком много неизвестных факторов, которые будут влиять на развитие событий. Уже сейчас россияне перестали атаковать наши позиции в южной части, сместив весь акцент на северную.

Марьинка

Очевидно, противник захватил почти всю Марьинку. Но после нее не будет быстрого продвижения, поскольку он понес серьезные потери. Да и в северо-западной части есть небольшой участок под контролем украинской армии.

Я думаю, что россиянам важнее двигаться дальше на Угледар. Чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи, так как сейчас эти попытки обречены на неудачу. Хотя есть вариант, когда они могут разделиться, и часть пойдет в направлении Курахово-Покровска и дальше на Славянск и Краматорск. Вполне возможно, что это будут скоординированные действия трех группировок армии РФ, которые будут наступать с севера, востока и юга.

Работинский выступ

Это плацдарм размерами 10 на 10 км. Небольшой по площади, но невероятно важный в плане того, чтобы украинская армия смогла преодолеть "линию Суровикина" и закрепиться на передовых рубежах первой из них. Последние пару недель враг очень серьезно давит, на некоторых участках мы были вынуждены отходить, вести маневренную оборону.

Вчера украинский Генштаб отчитался о том, что мы вернули позиции возле Вербового. Но опять-таки речь идет о нескольких сотнях метров, не больше. Однако в тех условиях каждый метр дается путем огромного напряжения сил и количества задействованных ресурсов. Сейчас на запад от Работино российские десантники пытаются взять окрестности под контроль, чтобы срезать выступ и окружить наши штурмовые отряды.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина