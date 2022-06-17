Ситуация на фронте. Чего ожидать от врага и как ВСУ могут предотвратить это: мнение эксперта

Донецкая область:

В Донецкой области оккупантам не удалось где-либо сильно продвинуться, поскольку противник сейчас сконцентрировался на Луганском направлении. Фактически большинство сил, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях, сейчас решают задачи по штурму Северодонецка либо по обеспечению штурмовых действий в районе Северодонецка.

Непосредственно в Донецкой области враг пытается сковать действия наших войск и не допустить перебрасывание резервов на другие направления, в том числе по направлению к Северодонецку.

Харьковская область:

В Харьковской области войска противника сосредоточены на направлении Изюм - Славянск.

В течение последних недель мы не видим серьезных продвижений врага более чем на 10 километров. Но противник может попытаться совершить прорыв на нескольких направлениях. Это будет в первую очередь славянское направление и, возможно – в районе Марьинки и в сторону Курахово в обход Авдеевки. Хотя это не настолько вероятно, как в случае со Славянском.

Авдеевку превратили в мощный опорный пункт, взятие которого будет сопоставимо со штурмом Северодонецка. Они видят, что им не под силу проводить такие штурмовые действия одновременно на нескольких направлениях. Поэтому, как и в случае со Светлодарском, противник пытается обойти Авдеевку через Ясиноватскую развязку. Пока что им это не сильно удается.

В ближайшие дни агрессор может попытаться провести активные действия в сторону Славянска, чтобы выйти на границы Донецкой области. На Славянск агрессор собирается наступать сразу с двух направлений – со стороны Изюма и со стороны Лимана. В отличие от Изюмского направления, от Лимана пока никаких заметных продвижений нет. В районе Лимана оккупанты пытаются закрепиться и готовят почву для наращивания сил и средств.

Луганская область:

Оккупанты продолжают попытки окружить наши войска в Луганской области. Штурмовые действия в лоб, которые они проводят сегодня, выглядят не совсем логично и требуют колоссального напряжения сил и средств. Однако оккупанты руководятся не логикой военной операции, а политическим заказом, чтобы объявить о захвате Северодонецка.

Чтобы провести окружение, было бы более логично продвигаться с севера - из района Северска и с юга - из района Попасной в сторону трассы Бахмут-Лисичанск. Они пытаются это сделать. На сегодня мы видим достаточно активные действия с южного направления, где противник пытается выйти на трассу. В то же время пока что нет активных действий с севера в районе Северска.

Но враг концентрирует там силы. И возможно, если им удастся захватить Северодонецк, то они попытаются провести более масштабное окружение наших защитников в Лисичанске, наступая с Северска и Попасной. Конфигурация их сил и наличие средств указывает именно на такой вариант развития событий.

Харьковская область:

Что касается Харьковской области, то там агрессор осознал серьезную угрозу всей Изюмской группировке, потому что если они окажутся под ударом или лишатся обеспечения, они не смогут проводить наступление на славянском и на северском направлении. Они были вынуждены приостановить подготовку и концентрацию сил на славянском направлении, чтобы перебросить часть войск в район Терновой и Волчанска.

Там они хотели оттеснить наши войска от Изюмского направления, поскольку контрнаступление и продвижение ВСУ угрожало их коммуникациям от Волчанска к Изюму. Через железную дорогу, которая там проходит, они получают львиную долю своих резервов и ресурсов. Оккупанты восстановили там железнодорожный мост, что позволяет противнику наращивать поставки.

Таким образом, сейчас агрессор пытается оттеснить украинские силы в зону, с которой по крайней мере будет невозможно наносить огневые удары по их коммуникациям.

Запорожская область:

В Запорожской области есть тенденция к стабилизации ситуации - когда соотношение сил и средств фактически составит 1 до 1. Пока что там активных действий не проводится. Те вражеские войска, которые были сконцентрированы под Васильевкой в районе Мелитополя, сейчас разбросаны для решения других задач. А именно - для ликвидации возможной угрозы оккупантам на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Так что пока в Запорожской области бои похожи на те, которые идут в юго-восточной части Донецкой области. То есть там противник массированно использует артиллерию, системы залпового огня, иногда и авиацию для того, чтобы не допустить продвижение наших войск.

Херсонская область:

В Херсонской области следует выделить три направления. Это направление Снигиревки - для нас оно ключевое, поскольку оттуда идут прямые дороги непосредственно на Херсон и в район Берислава, рядом с Новой Каховкой. Фактически это две единственные переправы на левый берег Днепра в Херсонской области. Соответственно, только эти две переправы обеспечивают поставки войск противника на правом берегу.

Сейчас нам удалось удержать плацдарм в районе Давыдова Брода и нащупываем возможность продвижения в район Берислава. Одновременно мы не даем противнику перебрасывать свои подразделения для того, чтобы ликвидировать эту угрозу. И так мы постепенно сможем приближаться к Херсону. Но для того, чтобы штурмовать Херсон, требуются достаточно серьезные ресурсы. Пока что мы их не накопили.

К тому же в городе много мирного населения. И мы не можем сделать с Херсоном то, что оккупанты сделали с Мариуполем или Северодонецком. То есть Украина не будет штурмовать Херсон в лоб, учитывая, что там есть наше население. Действия украинских войск там будут, скорее, носить сковывающий и окружающий характер.

Если нам удастся продвинуться от Давыдова Брода к Бериславу, мы фактически рассечем группировку противника на условные херсонскую и криворожскую. И по сути криворожская группировка будет обречена- она будет отрезана от всех линий поставок. Так что можно сказать, что в Херсонской области идут две отдельные операции – херсонская и бериславская.

Но у врага там также есть силы и средства. И до тех пор, пока мы не отрежем его от линий коммуникаций, у него будет возможность наращивать ресурсы. У нас пока что нет такой дальнобойной техники и вооружения, которые бы позволили нам удерживать под контролем переправы, не уничтожая их.

Границы северных регионов:

Возле границ северных регионов пока не наблюдается мощной концентрации войск. С другой стороны, из разных источников мы видим информацию, что белорусский контингент постепенно увеличивает свою численность. Если раньше речь шла о 3-5 БТГр, то сейчас - о семи, они сосредоточены рядом с нашими северными областями. Но 7 БТГр - это немного. Речь идет о 10 тысячах персонала.

При этом может увеличиться угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов из авиации. Вдоль границ с Украиной фиксируется концентрация и перемещение дивизионов ПВО С-300. С точки зрения обороны Беларуси это не имеет никакого смысла, потому что Беларуси ничего не грозит.

В то же время они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины. В таком случае есть вероятность нанесения авиационных ударов по нашей железной дороги в районе Ковель - Сарны - Коростень. То есть растет риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно – и по Львовской области.

Пока что не идет речь о действиях сухопутных войск из Беларуси - их слишком мало. Хотя Россия может попытаться подтянуть туда какую-то часть своих войск и вместе с белорусскими подразделениями попробовать провести наземную операцию. Но это будет бессмысленно с их стороны.

Сергей Грабский, для РБК-Украина