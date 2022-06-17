Ситуация на фронте. Чего ожидать от врага и как ВСУ могут предотвратить это: мнение эксперта

В Донецкой и Луганской областях российские оккупанты сосредоточили свои силы на штурме Севередонецка. Украинские бойцы продолжают тактически приближаться к Херсону.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный аналитик, полковник Сергей Грабский.
В Донецкой области оккупантам не удалось где-либо сильно продвинуться, поскольку противник сейчас сконцентрировался на Луганском направлении. Фактически большинство сил, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях, сейчас решают задачи по штурму Северодонецка либо по обеспечению штурмовых действий в районе Северодонецка.
Непосредственно в Донецкой области враг пытается сковать действия наших войск и не допустить перебрасывание резервов на другие направления, в том числе по направлению к Северодонецку.
В Харьковской области войска противника сосредоточены на направлении Изюм - Славянск.
В течение последних недель мы не видим серьезных продвижений врага более чем на 10 километров. Но противник может попытаться совершить прорыв на нескольких направлениях. Это будет в первую очередь славянское направление и, возможно – в районе Марьинки и в сторону Курахово в обход Авдеевки. Хотя это не настолько вероятно, как в случае со Славянском.
Авдеевку превратили в мощный опорный пункт, взятие которого будет сопоставимо со штурмом Северодонецка. Они видят, что им не под силу проводить такие штурмовые действия одновременно на нескольких направлениях. Поэтому, как и в случае со Светлодарском, противник пытается обойти Авдеевку через Ясиноватскую развязку. Пока что им это не сильно удается.
В ближайшие дни агрессор может попытаться провести активные действия в сторону Славянска, чтобы выйти на границы Донецкой области. На Славянск агрессор собирается наступать сразу с двух направлений – со стороны Изюма и со стороны Лимана. В отличие от Изюмского направления, от Лимана пока никаких заметных продвижений нет. В районе Лимана оккупанты пытаются закрепиться и готовят почву для наращивания сил и средств.
Оккупанты продолжают попытки окружить наши войска в Луганской области. Штурмовые действия в лоб, которые они проводят сегодня, выглядят не совсем логично и требуют колоссального напряжения сил и средств. Однако оккупанты руководятся не логикой военной операции, а политическим заказом, чтобы объявить о захвате Северодонецка.
Чтобы провести окружение, было бы более логично продвигаться с севера - из района Северска и с юга - из района Попасной в сторону трассы Бахмут-Лисичанск. Они пытаются это сделать. На сегодня мы видим достаточно активные действия с южного направления, где противник пытается выйти на трассу. В то же время пока что нет активных действий с севера в районе Северска.
Но враг концентрирует там силы. И возможно, если им удастся захватить Северодонецк, то они попытаются провести более масштабное окружение наших защитников в Лисичанске, наступая с Северска и Попасной. Конфигурация их сил и наличие средств указывает именно на такой вариант развития событий.
Что касается Харьковской области, то там агрессор осознал серьезную угрозу всей Изюмской группировке, потому что если они окажутся под ударом или лишатся обеспечения, они не смогут проводить наступление на славянском и на северском направлении. Они были вынуждены приостановить подготовку и концентрацию сил на славянском направлении, чтобы перебросить часть войск в район Терновой и Волчанска.
Там они хотели оттеснить наши войска от Изюмского направления, поскольку контрнаступление и продвижение ВСУ угрожало их коммуникациям от Волчанска к Изюму. Через железную дорогу, которая там проходит, они получают львиную долю своих резервов и ресурсов. Оккупанты восстановили там железнодорожный мост, что позволяет противнику наращивать поставки.
Таким образом, сейчас агрессор пытается оттеснить украинские силы в зону, с которой по крайней мере будет невозможно наносить огневые удары по их коммуникациям.
В Запорожской области есть тенденция к стабилизации ситуации - когда соотношение сил и средств фактически составит 1 до 1. Пока что там активных действий не проводится. Те вражеские войска, которые были сконцентрированы под Васильевкой в районе Мелитополя, сейчас разбросаны для решения других задач. А именно - для ликвидации возможной угрозы оккупантам на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Так что пока в Запорожской области бои похожи на те, которые идут в юго-восточной части Донецкой области. То есть там противник массированно использует артиллерию, системы залпового огня, иногда и авиацию для того, чтобы не допустить продвижение наших войск.
В Херсонской области следует выделить три направления. Это направление Снигиревки - для нас оно ключевое, поскольку оттуда идут прямые дороги непосредственно на Херсон и в район Берислава, рядом с Новой Каховкой. Фактически это две единственные переправы на левый берег Днепра в Херсонской области. Соответственно, только эти две переправы обеспечивают поставки войск противника на правом берегу.
Сейчас нам удалось удержать плацдарм в районе Давыдова Брода и нащупываем возможность продвижения в район Берислава. Одновременно мы не даем противнику перебрасывать свои подразделения для того, чтобы ликвидировать эту угрозу. И так мы постепенно сможем приближаться к Херсону. Но для того, чтобы штурмовать Херсон, требуются достаточно серьезные ресурсы. Пока что мы их не накопили.
К тому же в городе много мирного населения. И мы не можем сделать с Херсоном то, что оккупанты сделали с Мариуполем или Северодонецком. То есть Украина не будет штурмовать Херсон в лоб, учитывая, что там есть наше население. Действия украинских войск там будут, скорее, носить сковывающий и окружающий характер.
Если нам удастся продвинуться от Давыдова Брода к Бериславу, мы фактически рассечем группировку противника на условные херсонскую и криворожскую. И по сути криворожская группировка будет обречена- она будет отрезана от всех линий поставок. Так что можно сказать, что в Херсонской области идут две отдельные операции – херсонская и бериславская.
Но у врага там также есть силы и средства. И до тех пор, пока мы не отрежем его от линий коммуникаций, у него будет возможность наращивать ресурсы. У нас пока что нет такой дальнобойной техники и вооружения, которые бы позволили нам удерживать под контролем переправы, не уничтожая их.
Возле границ северных регионов пока не наблюдается мощной концентрации войск. С другой стороны, из разных источников мы видим информацию, что белорусский контингент постепенно увеличивает свою численность. Если раньше речь шла о 3-5 БТГр, то сейчас - о семи, они сосредоточены рядом с нашими северными областями. Но 7 БТГр - это немного. Речь идет о 10 тысячах персонала.
При этом может увеличиться угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов из авиации. Вдоль границ с Украиной фиксируется концентрация и перемещение дивизионов ПВО С-300. С точки зрения обороны Беларуси это не имеет никакого смысла, потому что Беларуси ничего не грозит.
В то же время они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины. В таком случае есть вероятность нанесения авиационных ударов по нашей железной дороги в районе Ковель - Сарны - Коростень. То есть растет риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно – и по Львовской области.
Пока что не идет речь о действиях сухопутных войск из Беларуси - их слишком мало. Хотя Россия может попытаться подтянуть туда какую-то часть своих войск и вместе с белорусскими подразделениями попробовать провести наземную операцию. Но это будет бессмысленно с их стороны.
Сергей Грабский, для РБК-Украина