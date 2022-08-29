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Самое перспективное направление для ВСУ. Что происходит в Херсонской области

Фото: ВСУ имеют успехи и перспективы на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Олег Жданов, военный эксперт

Украинские защитники повредили логистику российских оккупантов в Херсонской области. Это позволило ВСУ перейти к наступательным действиям на этом направлении. Поэтому этот участок фронта пока остается самым перспективным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В Херсонской области ситуация в нашу пользу, она нами полностью контролируема и она лучшее из всех оперативных направлений, которые сегодня есть. У нас есть перспектива заставить противника отходить. Даже, возможно, при малейших усилиях со стороны ВСУ. Только за счет огневого воздействия.

Мы полностью разрезали правый берег Днепра, разрушив мосты через реку Ингулец. Поэтому мы можем по очереди начать, сначала Херсонское направление поджимать и уничтожать. Тогда группировка российских войск на Криворожском направлении оказывается в таком полуокружении со стороны наших войск.

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