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Найперспективніший напрямок для ЗСУ. Що відбувається у Херсонській області

Фото: ЗСУ мають успіхи та перспективи на Херсонському напрямку (Getty Images)
Автор: Олег Жданов, військовий експерт

Українські захисники пошкодили логістику російських окупантів у Херсонській області. Це дозволило ЗСУ перейти до наступальних дій на цьому напрямку. Тому ця ділянка фронту наразі залишається найперспективнішою.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

У Херсонській області ситуація на нашу користь, вона нами повністю контрольована і вона найліпша зі всіх оперативних напрямків, які сьогодні є. У нас є перспектива змусити противника відходити. Навіть, можливо, при найменших зусиллях з боку ЗСУ. Тільки за рахунок вогневого впливу.

Ми повністю розрізали правий берег Дніпра, зруйнувавши мости через річку Інгулець. Тому ми можемо по черзі почати, спочатку Херсонський напрямок піджимати і знищувати. Тоді угруповування російських військ на Криворізькому напрямку опиняється у такому напівоточенні з боку наших військ.

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