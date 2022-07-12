Россия может полностью оккупировать Донецкую область за 2-4 месяца, - эксперт

Стоит вернуться к 4 апреля - именно от этой даты идет отсчет так называемого второго этапа "специальной военной операции" на территории Украины. В течение трех месяцев российские оккупационные войска пытались взять Луганскую область. За это время они взяли под контроль Попасную, уничтожив ее дотла, далее они захватили Северодонецк и Лисичанск.

Причем они рассказывали, что в Северодонецке, Горном, Золотом и Лисичанске они взяли большое количество украинских защитников. Когда начали проверять - то на самом деле оказалось, что пленных не так много, как они рассказывали. Россияне говорили о нескольких тысячах, а фактически - несколько десятков украинских военнослужащих. Это подразделения арьергарда, которые прикрывали отход основных сил.

Если рассматривать планы российской оккупационной армии о захвате Донецкой области, то я думаю, что они будут действовать по той же схеме. Они будут оказывать огневое воздействие на наши позиции, пытаясь прочувствовать нашу оборону. Затем попытаются небольшими мобильными группами при поддержке танков прощупать нашу оборону, способны ли мы ее удержать или нет.

Далее, получив отпор, они будут снова отходить на прежние позиции и снова наносить огневое поражение по нашим позициям до тех пор, пока наши подразделения за существенный риск не будут отходить. Так и будут россияне продвигаться вперед. Темпы продвижения при таких условиях в десятки раз ниже, чем того требует военная книжка.

Основное направление усилий российских оккупантов - это направление на Славянск (на него давят со стороны Изюма и Лимана) и Бахмут - Северск (это в рамках развития предыдущего наступления на Лисичанск). Сейчас происходит мощное давление на дорогу, соединяющую Бахмут и Лисичанск. Также осуществляется мощное давление на Северск. Это два направления, где будут наиболее ожесточенные бои в ближайшее время.

Россияне будут пытаться давить на наши войска, сосредоточенные вокруг Славянска, Краматорска, Бахмута, Дружковки. Думаю, при таких темпах процесс захвата Донецкой области может занять 2-4 месяца, а может, и больше.

Есть ключевой фактор. Сейчас Украина начала получать в товарном количестве оружие западных образцов. На днях мы узнали, что у нас работает уже 9 HIMARS. И нам известно, что еще несколько этих систем должно поступить. То есть в целом их количество в ближайшее время должно быть доведено до 14 единиц. Динамика есть и она работает в пользу украинской армии. Мы видим, насколько эффективно работают HIMARS и артиллерия 155 калибра. Российские генералы и Путин мечтают о чем-то, но не факт, что украинская армия позволит осуществиться их мечтам.

Для того, чтобы наступать на Киев или Харьков, россиянам нужно будет сосредоточить на этом направлении минимум 20-25 БТГр. Эти силы сейчас сосредоточены в районе Лисичанска - Славянска, это фактически 60% всех группировок российских войск, вовлеченных в так называемой "спецоперации". И они достаточно натерпелись от нашей армии. Мы их уничтожали достаточно эффективно.