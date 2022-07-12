Росія може повністю окупувати Донецьку область за 2-4 місяці, - експерт

Варто повернутися до 4 квітня - саме від цієї дати йде відлік так званого другого етапу "спеціальної військова операція" на теренах України. Протягом трьох місяців російські окупаційні війська намагалися взяти Луганську область. За цей час вони взяли під контроль Попасну, знищивши її вщент, далі вони захопили Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Причому вони розповідали, що в Сєвєродонецьку, Гірському, Золотому і Лисичанську вони взяли велику кількість українських захисників. Коли почали перевіряти - то насправді виявилося, що полонених не так багато, як вони розповідали. Росіяни говорили про кілька тисяч, а фактично - кілька десятків українських військовослужбовців. Це підрозділи ар'єргарду, які прикривали відхід основних сил.

Якщо розглядати плани російської окупаційної армії щодо захоплення Донецької області, то я думаю, що вони будуть діяти за тією ж самою схемою. Вони будуть здійснювати вогневий вплив на наші позиції, намагаючись прочавити нашу оборону. Потім спробують невеличкими мобільними групами за підтримки танків прощупати нашу оборону, чи спроможні ми її втримати чи ні.

Далі, отримавши відсіч, вони будуть знову відходити на попередні позиції і знову наносити вогневе ураження по наших позиціях доти, доки наші підрозділи через суттєвий ризик не будуть відходити. Так і будуть росіяни просуватися вперед. Темпи просування за таких умов в десятки разів нижчі, ніж того вимагає військова книжка.

Основний напрямок зусиль російських окупантів - це напрямок на Слов'янськ (на нього тиснуть з боку Ізюма та Лимана) і Бахмут - Сіверськ (це в рамках розвитку попереднього наступу на Лисичанськ). Зараз відбувається потужний тиск на дорогу, що з'єднує Бахмут та Лисичанськ. Також здійснюється потужний тиск на Сіверськ. Це два напрямки, де будуть найбільш запеклі бої найближчим часом.

Росіяни будуть намагатися тиснути на наші війська, що зосереджені навколо Слов'янська, Краматорська, Бахмута, Дружківки. Думаю, за таких темпів процес захоплення Донецької області може зайняти 2-4 місяці, а може, й більше.

Але є ключовий фактор. Зараз Україна почала отримувати в товарній кількості зброю західних зразків. На днях ми дізналися, що в нас працює вже 9 HIMARS. І нам відомо, що ще кілька цих систем має надійти. Тобто загалом їхня кількість найближчим часом має бути доведена до 14 одиниць. Динаміка є і вона працює на користь української армії. Ми бачимо, наскільки ефективно працюють HIMARS та артилерія 155 калібру. Російські генерали та Путін мріють про щось, але не факт, що українська армія дозволить здійснитися їхнім мріям.

Для того, щоби наступати на Київ чи Харків, росіянам треба буде зосередити на цьому напрямку щонайменше 20-25 БТГр. Ці сили зараз зосереджені в районі Лисичанська - Слов'янська, це фактично 60% всіх угруповань російських військ, що залучені в так званій "спецоперації". І вони досить натерпілися від нашої армії. Ми їх нищили досить ефективно.