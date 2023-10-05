В Росії зростає невдоволення серед офіцерів. Цим керує Шойгу

Невдоволення серед їхнього офіцерського корпусу зростає. Але, як мені здається, зараз ведеться внутрішня боротьба в Росії між представниками ФСБ та Міноборони. І військові починають набирати більше впливу, ніж це було коли-небудь в новітній російській історії.

Я думаю, що ці всі процеси, так чи інакше, курує Шойгу, який за рахунок, зокрема, й "ображених" військових, хоче конвертувати це у свій потенціал для майбутньої політичної кар'єри. Тобто з одного боку він намагається з ними розправлятися, репресувати "незгодних", а з тими, хто більш лояльний, домовитися, щоб у майбутньому вони стали йому в нагоді та підтримали.

Безумовно для російських генералів важливо зберегти свій вплив та свої ресурси та не стати жертвою репресій. Але раніше військові були в Росії завжди найнижчою кастою, а от зараз вони все частіше заявляють про свої права, про те, що вони мають мати вплив. Зараз ця тенденція стає більш помітнішою, бо йде серйозна боротьба за "постпутінську" Росію. Шойгу має серйозні амбіції і йому потрібно закріпити військову вертикаль, підвищити імідж військових. І на цьому тлі звеличити і себе, продемонструвавши, що він може бути лідером після Путіна.