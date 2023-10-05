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В России растет недовольство среди офицеров. Этим управляет Шойгу

Киев, Четверг 05 октября 2023 11:42
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В России растет недовольство среди офицеров. Этим управляет Шойгу Фото: Сергей Шойгу, министр обороны РФ (mod.mil.rus)
Автор: Мусиенко Александр

Среди российского офицерского корпуса растет недовольство высшим руководством. В настоящее время в России идет внутренняя борьба между представителями ФСБ и Минобороны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Недовольство среди их офицерского корпуса растет. Но, мне кажется, сейчас ведется внутренняя борьба в России между представителями ФСБ и Минобороны. И военные начинают набирать большее влияние, чем это было когда-либо в новейшей российской истории.

Я думаю, что все эти процессы, так или иначе, курирует Шойгу, который за счет, в частности, и "обиженных" военных, хочет конвертировать это в свой потенциал для будущей политической карьеры. То есть с одной стороны он пытается с ними расправляться, репрессировать "несогласных", а с теми, кто более лоялен, договориться, чтобы в будущем они ему пригодились и поддержали.

Безусловно, для российских генералов важно сохранить свое влияние и свои ресурсы и не стать жертвой репрессий. Но раньше военные были в России всегда самой низкой кастой, а сейчас они все чаще заявляют о своих правах, о том, что они должны иметь влияние. Сейчас эта тенденция становится более заметной, потому что идет серьезная борьба за "постпутинскую" Россию. Шойгу имеет серьезные амбиции, и ему нужно закрепить военную вертикаль, повысить имидж военных. И на этом фоне возвеличить себя, продемонстрировав, что он может быть лидером после Путина.

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