Росіяни атакують Авдіївку та на інших напрямках. Що відбувається на фронті

Про захоплення росіянами села Крохмальне під Куп'янськом

Минулого тижня українські війська відійшли від Крохмального, села трохи десь у 20 км від Куп'янська. По суті, нових загроз це не створює, росіяни захопили шматок землі 2 на 2 км і немає передумов, щоб ворог мав подальший успіх. Тому що траса Р-07, яку він нібито перерізав, не використовується Силами оборони. Ми розміщуємося західніше на підготовлених та обладнаних позиціях.

Населений пункт, де було п'ять чи шість будинків, явно не є фактором, який може докорінно змінити ситуацію на полі бою. А до Сватового з Куп'янська ми давно з очевидної причини не їздимо. Сватово окуповано, і казати, що ця траса може використовувати як рокадна дорога, не варто.

Знову ж таки, якщо ворог узяв ділянку дороги на Куп'янськ під контроль, це не означає, що він зможе просунутися далі. Звичайно, він прагне захопити частину Харківської області щонайменше до лівого берега річки Оскіл. Але з урахуванням того, що вони три місяці тупцюють біля Синьківки, незрозуміло, як вони реалізовуватимуть свій план.

Про атаки на село Веселе на Сіверському напрямку

Минулого тижня були повідомлення про нібито захоплення села Веселе на північ від Бахмута на Сіверському напрямку. Підтверджень цьому немає. Очевидно, сам собою Сіверський виступ муляє око росіянам, бо досі є загроза флангового удару Сил оборони України для угруповань, що діють у Лисичанську та Сєвєродонецьку. І вони тиснуть, щоб витіснити нас, але не можуть через вигідне розташування наших сил.

Щодо Веселого, то цей населений пункт довгий час знаходився в "сірій зоні". Зараз вони просунулися, але чи зможуть закріпитися з урахуванням того, що довкола нього низина і, відповідно, будь-який рух добре видно нашим військовим? Думаю, кілька мінометних обстрілів можуть позбавити росіян від мук, чи варто їм там перебувати чи ні.

Про ситуацію в Авдіївці

Була інформація про проникнення ворога у приватний сектор із південної сторони. Ймовірно, можна казати про початок вуличних боїв. Поки незрозуміло, як він зміг реалізувати дерську історію щодо обходу наших позицій у районі ресторанно-готельного комплексу "Царська охота". Не знаю, як вдалося, але це сталося. Фактично ворог уже на вулицях Чернишевського, Соборній та Спортивній.

Ситуація не дуже гарна. Звичайно, бої будуть за кожну вулицю, але тримати їх на більшій відстані було зручніше. Росіяни просуваються у бік 9-го кварталу, це небезпечний виклик. Але знову ж таки контроль над Авдіївкою та передмістями - це питання ресурсів. Якщо нам їх не вистачить, ми можемо побачити маневрену оборону у виконанні української армії.

Про активізацію на Бердянському напрямі

Противник намагався просунутися біля Урожайного (на південь від Великої Новосілки), але Сили оборони повернули контроль над позиціями. Ще влітку ці населені пункти були на слуху, ми розраховували на просування і вперлися в річку Мокрі Яли. Там досить специфічні умови та рельєф, що не дозволяє серйозно наступати як нам, так і російським окупантам.

Хоча певні дії тактичного рівня можуть відбуватися. Можливо, ворог намагався відволікти увагу на цю ділянку фронту, можливо, намагався продавити наші війська. Не вдалося, він зазнав втрат і статус-кво відновлений без найближчих перспектив радикально змінити ситуацію.

Про російське угруповання на лівобережжі Херсонської області

Британська розвідка вважає, що наступальні можливості окупантів обмежені через слабку підготовку. Я не готовий це оцінювати. Хоча б тому, що в районі Кринок зосереджено чимало різних підрозділів. Це підрозділи новоствореної 18-ї армії, частини 22-го армійського корпусу, дислокованого в Криму, десантники, підрозділи 40-ї армії, здається, є морська піхота з Каспійської флотилії, приватні військові компанії.

Ситуація там досить динамічна. Зараз ворог більше використовує різні типи дронів, щоб завдавати шкоди нашим логістам. З іншого боку, ми не маємо можливості розширювати плацдарм. Питання переправи через Дніпро не вирішено і навряд чи буде вирішено найближчим часом. Щоб навести переправу та створити стійку логістику, треба збільшувати плацдарм. Поки у нас такої можливості немає.

Владислав Селезньов, для РБК-Україна