Россияне атакуют Авдеевку и на других направлениях. Что происходит на фронте

О захвате россиянами села Крахмальное под Купянском

На прошлой неделе украинские войска отошли от Крахмального, села в немногим более 20 км от Купянска. По сути, новых угроз это не создает, россияне захватили кусок земли 2 на 2 км и нет предпосылок, чтобы враг имел дальнейший успех. Потому что трасса Р-07, которую он якобы перерезал, не используется Силами обороны. Мы размещаемся западнее на подготовленных и оборудованных позициях.

Населенный пункт, где было пять или шесть домов, явно не является фактором, который может коренным образом изменить ситуацию на поле боя. А в Сватово из Купянска мы давно по очевидной причине не ездим. Сватово оккупировано, и говорить, что эта трасса может использовать как рокадная дорога, не стоит.

Опять же, если враг взял участок дороги на Купянск под контроль, это не значит, что он сможет продвинуться дальше. Конечно, он стремится захватить часть Харьковской области как минимум до левого берега реки Оскол. Но с учетом того, что они три месяца топчутся возле Синьковки, непонятно, как они будут реализовывать свой план.

Об атаках на село Веселое на Северском направлении

Также на прошлой неделе были сообщения о якобы захвате села Веселое на север от Бахмута на Северском направлении. Подтверждений этому нет. Очевидно, сам по себе Северский выступ мозолит глаз россиянам, потому что до сих пор есть угроза флангового удара Сил обороны Украины для группировок, действующих в Лисичанске и Севердонецке. И они давят, чтобы вытеснить нас, но не могут из-за выгодного расположения наших сил.

Что касается Веселого, то этот населенный пункт долгое время находился в "серой зоне". Сейчас они продвинулись, но смогут ли закрепиться с учетом того, что вокруг него низина и, соответственно, любое движение хорошо видно нашим военным? Думаю, несколько минометных обстрелов могут избавить россиян от терзаний, стоит ли им там находиться или нет.

О ситуации в Авдеевке

Была информация о проникновении врага в частный сектор с южной стороны. Скорее всего, можно говорить о начале уличных боев. Пока непонятно, как он смог реализовать дерскую историю в части обхода наших позиций в районе ресторанно-гостиничного комплекса "Царская охота". Не знаю, как удалось, но это произошло. Фактически враг уже на улицах Чернышевского, Соборной и Спортивной.

Ситуация не очень хорошая. Конечно, бои будут за каждую улицу, но держать их на большем расстоянии было удобнее. Россияне продвигаются в сторону 9-го квартала, это опасный вызов. Но опять же контроль над Авдеевкой и пригородами - это вопрос ресурсов. Если нам их не хватит, то мы можем увидеть маневренную оборону в исполнении украинской армии.

Об активизации на Бердянском направлении

Противник пытался продвинуться возле Урожайного (к югу от Великой Новоселки), но Силы обороны вернули контроль над позициями. Еще летом эти населенные пункты были на слуху, мы рассчитывали на продвижение и уперлись в реку Мокрые Ялы. Там довольно специфические условия и рельеф, не позволяющий серьезно наступать как нам, так и российским оккупантам.

Хотя определенные действия тактического уровня происходить могут. Возможно, враг пытался отвлечь внимание на этот участок фронта, возможно, пытался продавить наши войска. Не получилось, он понес потери и статус-кво восстановлен без ближайших перспектив радикально изменить ситуацию.

О российской группировке на левобережье Херсонской области

Британская разведка считает, что наступательные возможности оккупантов ограничены из-за слабой подготовки. Я не готов это оценивать. Хотя бы потому, что в районе Крынок сосредоточено немало самых разных подразделений. Это подразделения новосозданной 18-й армии, части 22-го армейского корпуса, дислоцированного в Крыму, десантники, подразделения 40-й армии, кажется, есть морская пехота из Каспийской флотилии, частные военные компании.

Ситуация там достаточно динамичная. Сейчас враг больше использует разные типы дронов, чтобы наносить ущерб нашим логистам. С другой стороны, у нас нет возможности расширять плацдарм. Вопрос переправы через Днепр не решен и вряд ли будет решен в ближайшее время. Чтобы навести переправу и создать устойчивую логистическую цепь, нужно увеличивать плацдарм. Пока у нас такой возможности нет.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина