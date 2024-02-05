У росіян під Авдіївкою тотальна перевага. Коли ситуація стане критичною

Ситуація дуже складна. Ворог останні кілька днів активізувався на північно-західних околицях. Є просування, пов'язане з тим, що має фактично тотальну перевагу в живій силі, техніці та засобах артилерійського ураження. До того ж авіаційна компонента активно використовується.

Проблема в тому, що окупанти рухаються у бік дороги, яка забезпечує комунікацію між Авдіївкою та "великою землею". Звісно, якщо буде перерізана магістраль, нашим захисникам стане дуже важко. Сподіваюся, командувач Олександр Тарнавський оцінює всі фактори щодо ресурсних можливостей української армії, противника та приймає зважені рішення, щоб зберегти життя та здоров'я наших воїнів.

Говорити про якісь перспективи зараз дуже важко. Ми не знаємо відповіді на питання, які ресурси у нас на цій ділянці фронту, як швидко ми можемо їх задіяти на певних напрямках. З огляду на те, що росіяни фактично половину своїх штурмових дій реалізують саме на Авдіївському напрямку, гадаю, вони відчувають, що нам ресурсів не вистачає. І левову частину своїх сил кидають саме сюди.

Чому це важливо? Володимиру Путіну важливо здобути якісь перемоги до чергового переобрання. Авдіївка дуже медійно підсвічена, відповідно взяття її під контроль створить ореол перемоги російської армії, оскільки останні масштабні успіхи російської армії були в Соледарі та Бахмуті.

Наступ з півночі та півдня. Які загрози несе оточення Авдіївки

Росіяни з південного боку зайняли кілька вулиць у районі готельно-ресторанного комплексу "Царська охота". Це передмістя Авдіївки, вулиця Соборна та прилеглі до неї. Деякі будинки ворог уже тримає під контролем, бої йдуть за кожне подвір'я. Ключове питання, про яке кажуть багато експертів, це те, що як ворог зможе зайти в багатоповерхову забудову, ситуація взагалі може стати критичною. Поки цього не сталося, але тенденції дуже тривожні.

Щодо забудови, я скоріше орієнтуюсь на те, що вони можуть прорватися в район ресторану "Бревно". Туди вони намагаються просунутися з півдня, саме там знаходиться головна дорога, яка постачає Авдіївський гарнізон.

На північній стороні ворог намагається штурмувати Авдіївський коксохім, але це згубна справа. Там масивні будівлі зі сталі та бетону, штурмувати їх безглуздо. До того ж підземні комунікації дозволяють нам потайки переміщатися. Скільки разів він не намагався атакувати АКХЗ, йому це не виходило.

Проте все ще намагається взяти захисників заводу в оточення. Як тільки він зможе це зробити, перерізавши логістичні шляхи, це призведе до кризових історій. Ми пам'ятаємо історію з обороною великих підприємств на території Маріуполя у повному оточенні та пам'ятаємо, чим вона закінчилася. Очевидно, в умовах, якщо АКХЗ опиниться в оточенні, говорити про утримання позицій протягом тривалого часу не варто.

Про потенціал російської армії під Авдіївкою

Вони зосередили велику кількість ресурсів. Остання цифра, яку я чув, – близько 40 000 військовослужбовців. Два місяці тому звучала та сама цифра, хоча в цей проміжок, за нашими даними, було знищено понад 10 000 окупантів. Ворог зазнає неймовірних втрат, але за рахунок постійного підвезення "чмобіків" все одно тримає особовий склад на одному кількісному рівні. Звичайно, він продовжує сточувати свої ресурси об Авдіївку, але за рахунок потенціалу навряд це якось уповільнюватиме просування РФ.

Начальник військової розвідки Кирило Буданов наголошує, що до початку березня вони ще матимуть ресурси та вестимуть наступальні дії.

Про плани Путіна приїхати до Донецька та Авдіївки

Анонімні канали Telegram пишуть, що Путін нібито планує відвідати окупований Донецьк. І записати відео на тлі західної техніки, як він вважає, що є у підвалах Авдіївського коксохіму. Тому вимагає до перших чисел березня захопити місто, аби встигнути зі зверненням.

Але навряд чи він наважиться. Путін дуже обережний у питаннях власної безпеки. Згадаймо, що за два роки війни він двічі чи тричі бував у штабі угруповання військ, задіяних у так званій "СВО", у Ростові. Ще раз у Маріуполі, на Арабатській стрілці, і все.

Владислав Селезньов, РБК-Україна