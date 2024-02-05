У россиян под Авдеевкой тотальное преимущество. Когда ситуация станет критической

Ситуация очень сложная. Враг в последние несколько дней активизировался на северо-западных окраинах. Есть продвижение, связанное с тем, что у него фактически тотальное преимущество в живой силе, технике и средствах артиллерийского поражения. Вдобавок авиационная компонента активно используется.

Проблема в том, что оккупанты движутся в сторону дороги, которая обеспечивает коммуникацию между Авдеевкой и "большой землей". Конечно, если будет перерезана магистраль, нашим защитникам станет крайне трудно. Надеюсь, командующий Александр Тарнавский оценивает все факторы по ресурсным возможностям украинской армии, противника и принимает взвешенные решения, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших воинов.

Говорить о каких-либо перспективах сейчас крайне трудно. Мы не знаем ответа на вопрос, какие ресурсы у нас на этом участке фронта, как быстро мы можем их задействовать на определенных направлениях. С учетом того, что россияне фактически половину своих штурмовых действий реализуют именно на Авдеевском направлении, думаю, они чувствуют, что нам ресурсов не хватает. И львиную часть своих сил бросают именно сюда.

Почему это важно? Владимиру Путину важно одержать какие-то победы до очередного переизбрания. Авдеевка очень медийно подсвечена, соответственно взятие ее под контроль создаст ореол победы российской армии, так как последние масштабные успехи у российской армии были в Соледаре и Бахмуте.

Наступление с севера и юга. Какие угрозы несет окружение Авдеевки

Россияне с южной стороны заняли несколько улиц в районе гостинично-ресторанного комплекса "Царская охота". Это пригород Авдеевки, улица Соборная и прилегающие к ней. Некоторые дома враг уже держит под контролем, бои идут за каждый двор. Ключевой вопрос, о котором говорят многие эксперты, это то, что как только враг сможет зайти в многоэтажную застройку, ситуация вообще может стать критической. Пока этого не произошло, но тенденции очень тревожные.

Что касается застройки, я скорее ориентируюсь на то, что они могут прорваться в район ресторана "Бревно". Туда они пытаются продвинуться с юга, именно там находится главная дорога, которая снабжает Авдеевский гарнизон.

На северной стороне враг пытается штурмовать Авдеевский коксохим, но это гиблое дело. Там массивные здания из стали и бетона, штурмовать их бессмысленно. К тому же подземные коммуникации позволяют нам скрытно перемещаться. Сколько раз он не пытался атаковать АКХЗ, у него это не получалось.

Однако все еще пытается взять защитников завода в окружение. Как только он сможет это сделать, перерезав логистические пути, это приведет к кризисным историям. Мы помним историю с обороной крупных предприятий на территории Мариуполя в полном окружении и помним, чем она закончилась. Очевидно, в условиях, если АКХЗ окажется в окружении, говорить об удержании позиций в течение длительного времени не стоит.

О потенциале российской армии под Авдеевкой

Они сосредоточили большое количество ресурсов. Последняя цифра, которую я слышал, - около 40 000 военнослужащих. Два месяца назад звучала та же цифра, хотя в этот промежуток, по нашим данным, было уничтожено более 10 000 оккупантов. Враг несет невероятные потери, но за счет постоянного подвоза "чмобиков", все равно держит личный состав на одном количественном уровне. Конечно, он продолжает стачивать свои ресурсы об Авдеевку, но за счет потенциала вряд ли это как-то будет замедлять продвижение РФ.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов подчеркивает, что к началу марта они еще будут иметь ресурсы и вести наступательные действия.

О планах Путина приехать в Донецк и Авдеевку

Анонимные каналы в Telegram пишут, что Путин якобы планирует посетить оккупированный Донецк. И записать видео на фоне западной техники, как он считает, которая есть в подвалах Авдеевского коксохима. Поэтому требует до первых чисел марта захватить город, чтобы успеть с обращением.

Но вряд ли он решится. Путин очень осторожен в вопросах собственной безопасности. Давайте вспомним, что за два года войны он дважды или трижды бывал в штабе группировки войск, задействованных в так называемой "СВО", в Ростове. Еще по разу в Мариуполе, на Арабатской стрелке, и все.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина