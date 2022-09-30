Росія, застосувавши ядерну зброю, зруйнує фундаментальні основи безпеки у світі, - експерт

Чи зміниться для нас ситуація, якщо Росія визнає окуповані українські території своїми? Ні, ніяк не зміниться. Збройні сили України проводили контрнаступальні дії і будуть їх продовжувати. Росія не застосує чогось такого, чого ми ще не бачили.

Зараз ми дуже багато чуємо про використання ядерної зброї. Якщо буде використана тактична ядерна зброя, то вона може лише ситуативно змінити положення в якійсь окремій локації, а не стратегічне становище російських військ в Україні. Один удар навіть не зможе стратегічно змінити масштаби контрнаступальних дій Збройних сил України на кожному з плацдармів. Для цього потрібно наносити тактичні удари ще і ще, а тоді це перетвориться в конвенційну війну з використанням ядерної зброї проти неядерної держави.

Є ще інший нюанс. Росія в такий спосіб зруйнує фундаментальні основи ядерної безпеки в світі. Використання Росією цієї зброї може створити цікаві альянси та союзи, наприклад, між НАТО та Китаєм. КНР – одна з тих країн, у доктрині якої вказано, що вона ніколи не буде використовувати ядерну зброю, якщо інша країна не нанесе по її території удар саме ядерною зброєю.

Тому це буде фундаментальна зміна балансу в світі, проти якого Путін ніколи не піде. Він боїться назвати війну війною, називаючи її "спеціальною військовою операцією". Це людина, яка боїться оголосити загальну мобілізацію, натомість оголошуючи часткову. Тобто Путін – доволі боягузливий політик, він не піде на настільки радикальні кроки, які можуть змінити баланс саме проти Російської Федерації.

З іншого боку, можна говорити про інформаційний контекст цих "псевдореферендумів". Росія продемонструє, що в них там є нібито якась підтримка місцевого населення. Звісно, що це фейк, але інформаційно вони будуть використовувати це, щоби якось виправдовувати своє вторгнення в Україну: мовляв, бачите там є люди, які хочуть жити в Росії. І це можуть застосовувати навіть ті політики, які прийдуть після Путіна.

Що стосується часткової мобілізації, на покращення ефективності російських військ це ніяк не вплине. Скоріше навпаки – це зменшить якість їхніх сил. До того ж виглядає так, що вони на сьогодні ще самі не вирішили, який їм потрібен резерв: 300 тисяч, мільйон тощо. Найголовніше – те, що від початку нападу на Україну ми спостерігали, як погіршується стан тих підрозділів, яких відправляють на фронт.

У лютому - березні були професійні передові підрозділи з новітнім спорядженням, у них були нові автомати АК-103, АК-12. Уже ближче до червня ми побачили, як у них з’являються танки Т-62, які не виробляються з 1975 року, та ПТ-76, які використовувалися в 50-х роках ще в радянській армії. Ми бачимо, як зменшилась кількість професійних військових. Найманців ПВК "Вагнер", яка до 2020 року вважалась елітною і куди проводився жорсткий відбір, зараз на 50% формують з зеків.

Зараз цих новомобілізованих потрібно буде ще одягти, підготувати, дати їм якусь зброю, боєкомплект, техніку, надати логістичне забезпечення. Це кількість, яка фактично дорівнює тим військам, які протягом семи місяців брали участь у бойових діях в Україні з різних силових структур: армії, Росгвардії, ФСБ, міністерства надзвичайних ситуацій. Тобто понад 300 тисяч уже пройшли війну в Україні. Як забезпечити ще 300 тисяч? Тому крім професійної буде спостерігатися ще й технічна деградація російської армії.

Якщо підходити раціонально, то необхідно принаймні 2-3 місяці, щоби провести базове навчання для мобілізованих, адже все це цивільні особи. У Росії сказали, що будуть виділяти їм по два тижні на підготовку, однак уже зараз ми бачимо, що мобілізованих відразу відправляють на фронт. Відповідно, кількість військ буде велика, але вона взагалі не буде підготовлена до бойових дій, вона не буде мотивована, вона не буде оснащена.

Можливо, в них є розрахунок на те, що вони кількісно будуть давити на наші позиції, вигризаючи кілометр за кілометром. Але нереально здійснювати навіть такий тиск, не маючи належного забезпечення військ. У них уже на сьогодні відсутні ефективні системи управління, системи забезпечення передових підрозділів. Тому є великі сумніви, що вони зможуть ефективно використати цей великий людський ресурс, особливо – в умовах ведення сучасної війни.

Крім того, велика кількість російських підрозділів, які є в зоні бойових дій, ще з липня потребують виведення для відновлення боєздатності та для ротації. Я не виключаю, що певною кількістю новомобілізованих будуть компенсувати ті сили, які потребують ротації та виведення. Тому кількісно на окремих ділянках їхні війська можуть збільшитись на 15-20%, а на інших – просто буде проведена заміна.

Ймовірно, на окремих напрямках нашим Збройним силам доведеться переходити до оборонних дій. Не виключаю, що може зменшитися кількість контрнаступальних дій. Хоча це залежить від локацій. Можливо, десь ми зможемо підтримувати високий рівень контрнаступальних дій, а десь буде проводитися виключно оборона.