Россия, применив ядерное оружие, разрушит фундаментальные основы безопасности в мире, - эксперт

Изменится ли для нас ситуация, если Россия признает оккупированные украинские территории своими? Нет, никак не изменится. Вооруженные силы Украины проводили контрнаступательные действия и будут их продолжать. Россия не применит чего-то такого, чего мы еще не видели.

Сейчас мы очень много слышим об использовании ядерного оружия. Если будет использовано тактическое ядерное оружие, то оно может лишь ситуативно изменить положение в какой-то отдельной локации, а не стратегическое положение российских войск в Украине. Один удар даже не сможет стратегически изменить масштабы контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на каждом из плацдармов. Для этого нужно наносить тактические удары еще и еще, а тогда это превратится в конвенционную войну с использованием ядерного оружия против неядерной державы.

Есть еще другой нюанс. Россия таким образом разрушит фундаментальные основы ядерной безопасности в мире. Использование Россией этого оружия может создать интересные альянсы и союзы, например, между НАТО и Китаем. КНР - одна из тех стран, в доктрине которой указано, что она никогда не будет использовать ядерное оружие, если другая страна не нанесет по ее территории удар именно ядерным оружием.

Поэтому это будет фундаментальное изменение баланса в мире, против которого Путин никогда не пойдет. Он боится назвать войну войной, называя ее "специальной военной операцией". Это человек, который боится объявить всеобщую мобилизацию, вместо этого объявляя частичную. То есть Путин - довольно трусливый политик, он не пойдет на столь радикальные шаги, которые могут изменить баланс именно против Российской Федерации.

С другой стороны, можно говорить об информационном контексте этих "псевдореферендумов". Россия продемонстрирует, что у них там есть якобы какая-то поддержка местного населения. Конечно, это фейк, но информационно они будут использовать это, чтобы как-то оправдывать свое вторжение в Украину: мол, видите там есть люди, которые хотят жить в России. И это могут применять даже те политики, которые придут после Путина.

Что касается частичной мобилизации, на улучшение эффективности российских войск это никак не повлияет. Скорее наоборот - это уменьшит качество их сил. К тому же выглядит так, что они сегодня еще сами не решили, какой им нужен резерв: 300 тысяч, миллион и так далее. Самое главное - то, что с начала нападения на Украину мы наблюдали, как ухудшается состояние тех подразделений, которых отправляют на фронт.

В феврале - марте были профессиональные передовые подразделения с новейшим снаряжением, у них были новые автоматы АК-103, АК-12. Уже ближе к июню мы увидели, как у них появляются танки Т-62, которые не производятся с 1975 года, и ПТ-76, которые использовались в 50-х годах еще в советской армии. Мы видим, как уменьшилось количество профессиональных военных. Наемников ЧВК "Вагнер", которая до 2020 года считалась элитной и куда проводился жесткий отбор, сейчас на 50% формируют из зеков.

Сейчас этих новомобилизованных нужно будет еще одеть, подготовить, дать им какое-то оружие, боекомплект, технику, предоставить логистическое обеспечение. Это количество, которое фактически равно тем войскам, которые в течение семи месяцев участвовали в боевых действиях в Украине из разных силовых структур: армии, Росгвардии, ФСБ, министерства чрезвычайных ситуаций. То есть более 300 тысяч уже прошли войну в Украине. Как обеспечить еще 300 тысяч? Поэтому кроме профессиональной будет наблюдаться еще и техническая деградация российской армии.

Если подходить рационально, то необходимо по крайней мере 2-3 месяца, чтобы провести базовое обучение для мобилизованных, ведь все это гражданские лица. В России сказали, что будут выделять им по две недели на подготовку, однако уже сейчас мы видим, что мобилизованных сразу отправляют на фронт. Соответственно, количество войск будет большое, но оно вообще не будет подготовлено к боевым действиям, оно не будет мотивировано, оно не будет оснащено.

Возможно, у них есть расчет на то, что они количественно будут давить на наши позиции, выгрызая километр за километром. Но нереально осуществлять даже такое давление, не имея надлежащего обеспечения войск. У них уже сегодня отсутствуют эффективные системы управления, системы обеспечения передовых подразделений. Поэтому есть большие сомнения, что они смогут эффективно использовать этот большой человеческий ресурс, особенно - в условиях ведения современной войны.

Кроме того, большое количество российских подразделений, которые есть в зоне боевых действий, еще с июля требуют вывода для восстановления боеспособности и для ротации. Я не исключаю, что определенным количеством новомобилизованных будут компенсировать те силы, которые нуждаются в ротации и выводе. Поэтому количественно на отдельных участках их войска могут увеличиться на 15-20%, а на других - просто будет проведена замена.

Вероятно, на отдельных направлениях нашим Вооруженным силам придется переходить к оборонительным действиям. Не исключаю, что может уменьшиться количество контрнаступательных действий. Хотя это зависит от локаций. Возможно, где-то мы сможем поддерживать высокий уровень контрнаступательных действий, а где-то будет проводиться исключительно оборона.